Μεθυσμένος μοτοσικλετιστής παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονο ποδηλάτη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος, ο οποίος και τραυματίστηκε.

Αναλυτικότερα, το ατύχημα συνέβη περίπου στις 23:30, στο ύψος της Αχαρνών 130, όταν ο 41χρονος που κινούνταν με δίκυκλη μοτοσικλέτα με κατεύθυνση από Αθήνα προς Πατήσια, συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε ένας 12χρονος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα.

Στη συνέχεια, ο οδηγός της μοτοσικλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης λίγα μέτρα μακριά. Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Στον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 41χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με την ένδειξη του αλκοτέστ να ανέρχεται σε 0,55 mg/L. Επίσης, όπως προέκυψε, οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε προγενέστερο χρόνο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος. Ο 41χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

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