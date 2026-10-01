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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - κακοκαιρία: Ποιοί δρόμοι έκλεισαν - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Φωτο Από Ξεροκαμάρες
clock 11:27 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώνεται ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και συγκεκριμένα  :  

•    Διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή  οδό  Χερσονήσου –Καστελίου με εκτροπή κίνησης των  οχημάτων από την επαρχιακή οδό Ποταμιών-Ασκών-Λύττου 

•    Διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή οδό Ηρακλείου - Μαλάδων με εκτροπή κίνησης  οχημάτων μέσω της οδού Μάνου Κατράκη 

•    Κλειστή Ιρλανδική διάβαση στο ρέμα περιοχής Κατσαμπά Δήμου Ηρακλείου

 

Υπενθυμίζεται στους οδηγούς να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσει, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. «astynomia.gr», υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα – διακοπές κυκλοφορίας – χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης θα ενημερώνει συνεχώς για τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο και συστήνει στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας.

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