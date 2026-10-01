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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Πλημμύρες, παρασυρμένα οχήματα και δρόμοι-ποτάμια στις Γούβες (βιντεο)

Γούβες - κακοκαιρία
clock 10:52 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία στις Γούβες και ευρύτερα στον Δήμο Χερσονήσου, με τις έντονες βροχοπτώσεις να έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές.

Τα ορμητικά νερά έχουν μετατρέψει δρόμους σε χειμάρρους, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρία οχήματα να παρασυρθούν στην περιοχή των Γουβών. Παράλληλα, οι κάτοικοι βρίσκονται για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να πλημμυρίσουν οι περιουσίες τους, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη και τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

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