Το θρίλερ με την πτήση της Flydubai: «Απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου», λέει ο Νετανιάχου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοβαρό περιστατικό στην πτήση FZ1073 της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ τραυματίστηκε στο πιλοτήριο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία, ενώ ο συγκυβερνήτης, που φέρεται να του επιτέθηκε με μαχαίρι, βρίσκεται υπό κράτηση.

Το αεροσκάφος, με 174 επιβαίνοντες, έχασε ύψος κατά τη διάρκεια του συμβάντος και τελικά πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος επενέβησαν, ακινητοποιώντας τον συγκυβερνήτη και συμβάλλοντας στην ασφαλή ολοκλήρωση της πτήσης.

Σταθερή η κατάσταση του κυβερνήτη

Ο Ινδός πιλότος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ταμπούκ. Η πρεσβεία της Ινδίας στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα και ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, ενώ οι ινδικές διπλωματικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με την οικογένειά του.

The stabbed pilot of flydubai flight FZ 1073, who helped prevent its hijacking by the co-pilot, is Indian Captain Smit Machchhar, who is based in Dubai, not an Emirati pilot as originally described by Israeli officials. https://t.co/dpr1SKkQJW pic.twitter.com/GgsyMxS2wY — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 30, 2026

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξήρε τη στάση του κυβερνήτη, υποστηρίζοντας ότι, παρά τα τραύματά του, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας στους επιβάτες και στο πλήρωμα να επέμβουν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ακόμη στο Fox News ότι η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε, κατά την εκτίμησή του, «μια νέα 11η Σεπτεμβρίου». Ανέφερε μάλιστα ότι ο Ισραηλινός επιβάτης Γιανίβ Χαγιούν, ο οποίος συμμετείχε στην ακινητοποίηση του δράστη, του είπε πως εργάζεται ως υδραυλικός.

EXCLUSIVE: Israeli PM @netanyahu shares with @seanhannity details of his meeting with the hero Yaniv Hayun, who took down the attacker on the Flydubai flight:







"That is just tremendous courage that prevented another 9/11. I asked him, 'So what do you do for a living?' And he… pic.twitter.com/xp4swGX8H1 — Fox News (@FoxNews) October 1, 2026

Οι μαρτυρίες από την καμπίνα

Ο Χαγιούν περιέγραψε ότι μπήκε στο πιλοτήριο και είδε τον συγκυβερνήτη να προσπαθεί να καταστρέψει τα όργανα του αεροσκάφους. Υποστήριξε ότι τον απομάκρυνε από το πιλοτήριο και στη συνέχεια, καθώς το αεροσκάφος έχανε ύψος, βοήθησε στην επαναφορά του. Άλλοι επιβάτες ανέφεραν ότι ο συγκυβερνήτης ακινητοποιήθηκε με δεματικά και ακουστικά του συστήματος ψυχαγωγίας. Μαρτυρίες κάνουν επίσης λόγο για αίματα στο πιλοτήριο, έντονο πανικό στην καμπίνα και φόβο ότι το αεροσκάφος θα συντριβεί.

Έρευνα για τα κίνητρα

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν Ισραηλινοί, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

Ωστόσο, τα ακριβή κίνητρα του συγκυβερνήτη δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Ισραηλινός πιλότος υποστήριξε ότι ο άνδρας ήταν υπήκοος του Ομάν και είχε προσληφθεί από τη Flydubai περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα, ενώ έκανε αναφορές και στη συμπεριφορά του. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν αποτελούν επίσημο πόρισμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζήτησε το περιστατικό με τον Νετανιάχου και ανέφερε πως ο συγκυβερνήτης μπορεί να ήταν τρομοκράτης ή να αντιμετώπιζε ψυχική διαταραχή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι επαναλάμβανε πληροφορίες που είχε λάβει και πως δεν είχε επιβεβαιωθεί ότι υπήρχε πρόθεση να καταρριφθεί το αεροσκάφος.

WATCH: Flydubai flight lands safely at Israel's Ben Gurion airport carrying the passengers from the hijacked flight. pic.twitter.com/FKB1syHcHK — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 30, 2026

Αναστολή πτήσεων από τη Flydubai

Μετά το συμβάν, η Flydubai ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων από και προς το Ισραήλ μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε «συμπλοκή στο πιλοτήριο» και ότι το πλήρωμα κατάφερε να οδηγήσει το αεροσκάφος στην Ταμπούκ. Δύο αεροσκάφη αντικατάστασης στάλθηκαν στη Σαουδική Αραβία και η πτήση επαναπατρισμού αναχώρησε από την Ταμπούκ στις 17:40, φτάνοντας στο Τελ Αβίβ περίπου μία ώρα αργότερα.

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Η πτήση FZ1073 αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ. Κατά τη διάρκεια της πτήσης σημειώθηκε το επεισόδιο στο πιλοτήριο, με το αεροσκάφος να χάνει ύψος και να προκαλείται πανικός στους επιβάτες.

Μετά την ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη, άλλοι πιλότοι που βρίσκονταν στο αεροσκάφος συνέβαλαν στον έλεγχο της πτήσης. Ισραηλινά και σαουδαραβικά μαχητικά κινητοποιήθηκαν και το αεροσκάφος οδηγήθηκε τελικά στην Ταμπούκ, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Ο κυβερνήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο συγκυβερνήτης τέθηκε υπό κράτηση. Η επίσημη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού να παραμένουν υπό διερεύνηση.

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