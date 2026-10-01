Mπλέ Ώρες: Ο Άγγελος ζητάει από την Εύα να βρουν ένα δικό τους σπίτι

Τι θα δούμε στη σειρά "Μπλε Ώρες";

Επεισόδιο 20ο: Ο Θοδωρής ξεκινάει την έρευνα στο ξενοδοχείο και παρέχει στην Κορίνα τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο Διονύσης πείθει τη Βάσια να βγει λίγο από το σπίτι και να πάνε μαζί στο μαγαζί της Ελένης, παρόλο που εκείνη έχει τους ενδοιασμούς της. Ο Άγγελος κι η Στέλλα μιλάνε σκληρά στον Πέτρο για τη συμπεριφορά του, ενώ εκείνος επιμένει ότι ήταν ένα στιγμιαίο λάθος. Στο ίδιο μήκος κύματος κι ο Φίλιππος που τονίζει στην Ολυμπία να κρατηθεί μακριά από την οικογένειά του. Ο Πέτρος κι η Ολυμπία όμως έχουν δική τους ατζέντα κι οι κρυφές συναντήσεις συνεχίζονται. Με προτροπή του Φίλιππου, το νιόπαντρο ζευγάρι ταξιδεύει στη Σκιάθο, για να περάσει ένα όμορφο τριήμερο. Την ίδια ώρα στο ξενοδοχείο, η παρουσία της Έρικα δεν περνάει απαρατήρητη, ενώ ο Γρηγόρης ειδοποιεί τον Φίλιππο για την έλευσή της και το τι ψάχνει αυτή η επιχειρηματίας. Η Έρικα όμως έχει έναν κρυφό σύμμαχο, την Κορίνα και αυτό δεν το γνωρίζει κανένας. Ο Καραχάλιος αποφυλακίζεται κι ο Δημήτρης με την Όλγα συνειδητοποιούν ότι ο δολοφόνος της κόρης τους είναι ακόμα ελεύθερος. Η Στέλλα δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον ιδιωτικό ερευνητή, προκειμένου να βρει τον χαμένο γιο της. Ο Άγγελος ζητάει από την Εύα να βρουν ένα δικό τους σπίτι και της προτείνει να πάει κοινωνική επίσκεψη από το πατρικό του για να την συνηθίζει η Φιλίππα. Η αντίδραση του παιδιού όμως θα είναι πολύ άσχημη… έως και ακραία.

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