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ΚΡΗΤΗ

Ακινητοποιημένο στο λιμάνι Ηρακλείου πλοίο με 777 επιβάτες λόγω εμπλοκής του κάβου

κάβος
clock 10:44 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση και ταλαιπωρία για τους 777 επιβάτες του ταχύπλοου επιβατηγού-οχηματαγωγού (Τ/Χ-Ε/Γ-Ο/Γ) «EUROCHAMPION JET», σημαίας Κύπρου, στο οποίο διαπιστώθηκε εμπλοκή κάβου στο σύστημα πρόωσης του πλοίου, κατά την διάρκεια απόπλου του από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Στο πλοίο που έχει προγραμματισμένο δρομολόγιο για Θήρα, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Σύρο και Πειραιά, γίνονται προσπάθειες για την απεμπλοκή του κάβου με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να επιτραπεί η ασφαλής αναχώρηση του πλοίου για τον προορισμό του.

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