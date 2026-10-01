Κρήτη - κακοκαιρία: 112 σε Δήμο Μινώα Πεδιάδος, Άγιο Νικόλαο, Ελούντα, Μίλατο και Λίμνες

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Προειδοποίηση μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Μίνωα Πεδιάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣







🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Μίνωα_Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου περιορίστε τις μετακινήσεις σας







‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.







ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Η κακοκαιρία επηρεάζει την Κρήτη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων και να συνιστούν στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας που εκδίδονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος στην σελίδα του στο Facebook έχει κάνει ανάρτηση στην οποία ενημερώνει τους δημότες ότι λόγω των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων που πλήττουν το Δήμο, έχουν προκύψει προβλήματα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων.

Ενεργοποίηση του 112 σε Άγιο Νικόλαο, Ελούντα, Μίλατο και Λίμνες

Την ενεργοποίηση του μηνύματος 112 για τις περιοχές του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας, της Μιλάτου και των Λιμνών (λόγω των έργων του ΒΟΑΚ) ανακοίνωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος.

Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται συνεχείς και άσκοπες μετακινήσεις από κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι αγνοούν τα πραγματικά δεδομένα. Η αποστολή του μηνύματος 112 έχει ως πρωταρχικό σκοπό την άμεση προειδοποίηση των πολιτών, ώστε να αποφεύγουν την προσέγγιση στα ενεργά εργοτάξια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος απευθύνουν σαφή σύσταση προς όλους τους οδηγούς να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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