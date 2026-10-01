Προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκάλεσαν τη διακοπή λειτουργίας γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΗ!

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Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανακοινώνεται ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΗ στις περιοχές Τυλίσσου, Κρουσώνα, Κέρης, Μαλίων, Θραψανού, Βασιλειών, Καρκαδιώτισσα και αλλού.

Η παρατεταμένη διακοπή στη λειτουργία των γεωτρήσεων αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα υδροδότησης σχεδόν σε όλη την πόλη Ηρακλείου και στην ευρύτερη περιοχή εκτός πόλεως.

Η ΔΕΥΑΗ έχει προγραμματίσει ήδη την εκ περιτροπής διανομή νερού για την αντιμετώπιση του θέματος έως να ομαλοποιηθεί η υδροδότηση.

Παρακαλούνται οι δημότες να κάνουν ορθολογική χρήση του νερού μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος από τη ΔΕΔΔΗΕ και την επαναλειτουργία των γεωτρήσεων.



Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

(εικόνα από ποταμό Γιόφυρο στο Ηράκλειο)

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