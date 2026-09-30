Πτήση-«θρίλερ» από Ντουμπάι: «Ο ένας πιλότος επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, μαχαιρώθηκαν, το αεροσκάφος έκανε βουτιά»

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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, η οποία πραγματοποίησε τελικά αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, μετά από σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλοτήριο.

Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές από εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, βάσει μαρτυριών επιβατών του αεροσκάφους της πτήσης Ντουμπάι - Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τις οποίες ένας από τους πιλότους προσπάθησε να προκαλέσει συντριβή της πτήσης αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο, με τη βοήθεια των επιβατών, μεταδίδουν οι Times of Israel.

#FZ1073 from Dubai to Tel Aviv squawking 7700 en route to Tel Aviv.https://t.co/BI5p7bTPrw pic.twitter.com/7fUP8XwwP3 — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Δεν αποκλείεται τρομοκρατική ενέργεια -Οι πρώτες εκτιμήσεις

Το ισραηλινό ΥΝΕΤ αναφέρει ότι, έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης μεταξύ των επικεφαλής του IDF και των υπηρεσιών της Shin Bet και της Μοσάντ, ενισχύεται η εκτίμηση ότι το περιστατικό με το αεροσκάφος της Flydubai ήταν τρομοκρατική ενέργεια.

First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026





Οι πρώτες φωτογραφίες που διέρρευσαν από την πτήση της Flydubai δείχνουν έναν επιβάτη με αίμα στην μπλούζα του, μετά τη φερόμενη συμπλοκή στο πιλοτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post, o πιλότος που επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος επιτέθηκε με σουγιά στον άλλον πιλότο που επιχείρησε να τον αποτρέψει. Με τη βοήθεια των επιβατών, ο ένας πιλότος ακινητοποιήθηκε.

Από το Ομάν ο υπό έρευνα πιλότος

Το Channel 12 μετέδωσε ότι στο αεροσκάφος βρισκόταν και μια δεύτερη ομάδα πιλότων, εκτός υπηρεσίας. Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι, αυτοί ήταν οι επιβάτες που εμπόδισαν έναν από τους πιλότους να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Από την πλευρά του, το ειδησεογραφικό μέσο Walla σημειώνει πως ο πιλότος που βρίσκεται υπό έρευνα για την απόπειρα συντριβής του αεροπλάνου κατάγεται από το Ομάν, ενώ ο άλλος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ακούσαμε κραυγές, υπήρχε αίμα στο πιλοτήριο»

Επιβάτιδα της πτήσης, μιλώντας μέσω γραπτού μηνύματος στο ισραηλινό Channel 12, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές. «Ακούσαμε κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Μετά άνοιξαν το πιλοτήριο και είδαμε αίμα και κάποιον να έχει μαχαιρώσει τον πιλότο με σουγιά», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι Ισραηλινοί επιβάτες βοήθησαν μέλη του πληρώματος να ακινητοποιήσουν τον έναν πιλότο.

«Προσευχηθήκαμε. Υπήρχαν επίσης στιγμές που πιστέψαμε ότι δεν θα καταφέρναμε να βγούμε ζωντανοί», παραδέχθηκε.

Μία ακόμη επιβάτιδα, η οποία συστήθηκε ως Noam, περιέγραψε τηλεφωνικά στο ίδιο Μέσο τον πανικό που επικράτησε.

«Άρχισαν να ακούγονται κραυγές μέσα στο αεροπλάνο, από επιβάτες που κατάλαβαν τι συνέβαινε. Καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά και ότι έχασαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Άρχισε να κάνει γρήγορα βουτιά. Ήταν πολύ τρομακτικό», ανέφερε σύμφωνα με όσα είδε η ίδια.

Από τα 34.000 πόδια στα 17.000 σε λιγότερο από ένα λεπτό

Η πτήση FDB1073, με περίπου 180 επιβάτες, μεταξύ των οποίων δεκάδες Ισραηλινοί, εξέπεμψε τον διεθνή κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700, ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από την περιοχή των συνόρων Ιορδανίας και Σαουδικής Αραβίας.

Λίγο αργότερα το Boeing 737 MAX εξέπεμψε για σύντομο διάστημα και τον κωδικό 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται για αεροπειρατεία ή άλλη μορφή παράνομης παρέμβασης.

Σύμφωνα με δεδομένα από δημόσια διαθέσιμες πηγές, περίπου δύο ώρες και 15 λεπτά μετά την απογείωση, το αεροσκάφος πραγματοποίησε απότομη βουτιά, πέφτοντας από τα 34.000 στα περίπου 17.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό. Την ίδια στιγμή, η ταχύτητά του αυξήθηκε από 411 κόμβους σε σχεδόν 600.

Το αεροσκάφος ανέκτησε προσωρινά ύψος, φτάνοντας περίπου στα 21.650 πόδια, πριν πραγματοποιήσει νέα απότομη κάθοδο, αυτή τη φορά κάτω από τα 14.000 πόδια.

Για την επόμενη περίπου μία ώρα δεν διατηρούσε σταθερό ύψος, παραμένοντας περίπου στα 15.000 πόδια, κάτι που, σύμφωνα με την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων, υποδηλώνει ότι ελεγχόταν χειροκίνητα και όχι από τον αυτόματο πιλότο.

Μαχητικά του Ισραήλ απογειώθηκαν

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού οι ισραηλινές αρχές δεν κατάφεραν αρχικά να επικοινωνήσουν με το αεροσκάφος. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έστειλε μαχητικά για να το αναχαιτίσουν, καθώς υπήρχαν φόβοι για αεροπειρατεία.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συσκέψεις για το περιστατικό. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, τα σήματα έκτακτης ανάγκης φαίνεται να ενεργοποιήθηκαν μετά από τον καβγά που ξέσπασε μεταξύ των δύο πιλότων, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως οι ακριβείς συνθήκες.

Τελικά, η επικοινωνία με το αεροσκάφος αποκαταστάθηκε και το Boeing προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

«Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς»

Η Flydubai ανακοίνωσε ότι όλοι οι επιβάτες προσγειώθηκαν «με ασφάλεια» και ότι «όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί».

«Η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά μας. Θα εκδοθούν περαιτέρω ενημερώσεις καθώς θα γίνονται διαθέσιμες επιπλέον επιβεβαιωμένες πληροφορίες», ανέφερε η εταιρεία.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε διαβουλεύσεις για την αναγκαστική προσγείωση.

«Η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και λαμβάνονται αυτή τη στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή επιστροφή των Ισραηλινών επιβατών στο Ισραήλ», ανέφερε.

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