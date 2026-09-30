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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Άνδρας έπεσε σε πηγάδι στον Πύργο – Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

ΕΚΑΒ
clock 14:30 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στον Πύργο Μονοφατσίου στο Δήμο Αρχανών -Αστερουσίων, μετά την πτώση ενός άνδρα σε πηγάδι.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 35 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στην περιοχή έχει βρεθεί και το τρακτέρ που φέρεται να χρησιμοποιούσε, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 35χρονος αναζητούνταν από χθες (29/9) και βρέθηκε σήμερα (30/9). Το πηγάδι δεν είχε νερό.  Στο σημείο έσπευσαν άμεσα με τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής και επιχειρούν, δέκα συνολικά πυροσβέστες για την προσέγγιση και την ανάσυρση του άνδρα από το πηγάδι.

Στο σημείο βρίσκεται επίσης και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που αναμένει την ολοκλήρωση της επιχείρησης προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίζονται, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

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Πύργος Πηγαδι
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