Βουλγαρία: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας του προέδρου της Μπότεφ

Σε κατάσταση απόλυτου σοκ βρίσκεται το βουλγαρικό ποδόσφαιρο και ο επιχειρηματικός κόσμος της γειτονικής χώρας, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026, έπεσε νεκρός από πυρά ο Ίλιγιαν Φιλίποβ, πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ιστορικής Μπότεφ Πλόβντιβ.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το κρατικό ραδιόφωνο της Βουλγαρίας (BNR), ο 50χρονος ισχυρός άνδρας δέχθηκε μία θανάσιμη σφαίρα στο κεφάλι γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα. Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι θανάτου σε δασώδη περιοχή κοντά στο σπίτι του Φιλίποβ στη Φιλιππούπολη, περιμένοντάς τον να επιστρέψει από αναμέτρηση της ομάδας του.

Ανθρωποκυνηγητό και αποκλεισμός της Φιλιππούπολης

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία, με την αστυνομία να αποκλείει όλες τις βασικές εισόδους και εξόδους της πόλης, διενεργώντας εξονυχιστικούς ελέγχους σε ύποπτα οχήματα.

Η τοπική εισαγγελία ξεκαθάρισε πως εξετάζονται όλα τα πιθανά κίνητρα, καθώς ο Φιλίποβ δεν ήταν απλώς ένας αθλητικός παράγοντας, αλλά και ο ιδρυτής της PIMK, μίας από τις 10 μεγαλύτερες μεταφορικές εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη.



Ο Φιλίποβ είχε αναλάβει τα ηνία της Μπότεφ Πλόβντιβ το καλοκαίρι του 2025, σώζοντάς την από την οικονομική καταστροφή, ενώ συνέβαλε τα μέγιστα για την ολοκλήρωση του υπερσύγχρονου σταδίου «Hristo Botev».

Η διοίκηση του συλλόγου εξέδωσε μια συγκινητική ανακοίνωση, τονίζοντας πως η προσφορά του θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ιστορία της ομάδας.

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