ΤΕΤ.30 Σεπ 2026 13:34
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βουλγαρία: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας του προέδρου της Μπότεφ

ΦΙΛΙΠΟΦ
clock 13:15 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε κατάσταση απόλυτου σοκ βρίσκεται το βουλγαρικό ποδόσφαιρο και ο επιχειρηματικός κόσμος της γειτονικής χώρας, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026, έπεσε νεκρός από πυρά ο Ίλιγιαν Φιλίποβ, πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ιστορικής Μπότεφ Πλόβντιβ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το κρατικό ραδιόφωνο της Βουλγαρίας (BNR), ο 50χρονος ισχυρός άνδρας δέχθηκε μία θανάσιμη σφαίρα στο κεφάλι γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα. Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι θανάτου σε δασώδη περιοχή κοντά στο σπίτι του Φιλίποβ στη Φιλιππούπολη, περιμένοντάς τον να επιστρέψει από αναμέτρηση της ομάδας του.

Ανθρωποκυνηγητό και αποκλεισμός της Φιλιππούπολης

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία, με την αστυνομία να αποκλείει όλες τις βασικές εισόδους και εξόδους της πόλης, διενεργώντας εξονυχιστικούς ελέγχους σε ύποπτα οχήματα.

Η τοπική εισαγγελία ξεκαθάρισε πως εξετάζονται όλα τα πιθανά κίνητρα, καθώς ο Φιλίποβ δεν ήταν απλώς ένας αθλητικός παράγοντας, αλλά και ο ιδρυτής της PIMK, μίας από τις 10 μεγαλύτερες μεταφορικές εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Φιλίποβ είχε αναλάβει τα ηνία της Μπότεφ Πλόβντιβ το καλοκαίρι του 2025, σώζοντάς την από την οικονομική καταστροφή, ενώ συνέβαλε τα μέγιστα για την ολοκλήρωση του υπερσύγχρονου σταδίου «Hristo Botev».

Η διοίκηση του συλλόγου εξέδωσε μια συγκινητική ανακοίνωση, τονίζοντας πως η προσφορά του θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ιστορία της ομάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βουλγαρια Μπότεφ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis