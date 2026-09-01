Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Οι γονείς του κρατούν τις στάχτες του στο σπίτι

Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντι Γκέρμπερ προσπαθούν να αποφασίσουν πώς θα πραγματοποιήσουν το τελευταίο αντίο στον γιο τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του σε ηλικία 27 ετών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του TMZ, που επικαλούνται στοιχεία από το πιστοποιητικό θανάτου, η σορός του νεαρού μοντέλου αποτεφρώθηκε στο Rose Family Funeral Home και οι στάχτες του αναμένεται να παραμείνουν στην οικογενειακή κατοικία στο Μαλιμπού.

Η οικογένεια φέρεται αρχικά να εξέτασε το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί η τελετή στο Forest Lawn Hollywood Hills ή στην Malibu Presbyterian Church. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ενδεχόμενο μιας μεγάλης δημόσιας τελετής φαίνεται να έχει απομακρυνθεί και πλέον εξετάζεται μια πολύ πιο ιδιωτική συγκέντρωση στο σπίτι, παρουσία στενών συγγενών και λίγων φίλων.

Στο τραπέζι είχε πέσει ακόμη και η ιδέα ενός αποχαιρετισμού στην παραλία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί οριστικά ο χώρος ή ο τρόπος με τον οποίο η οικογένεια θα τιμήσει τη μνήμη του.

Όπως αναφέρει το Page Six, οι γονείς του Πρίσλεϊ επιθυμούν να κρατήσουν την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια. Δύσκολες στιγμές βιώνει και η αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ.

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