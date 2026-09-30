Μήνυμα Μητσοτάκη σε Μπακογιάννη και στελέχη: «Ευθύνη μου να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές»

Παρέμβαση στις δημόσιες τοποθετήσεις και τις συμπεριφορές κυβερνητικών στελεχών το τελευταίο διάστημα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για ενιαία γραμμή στον κυβερνητικό και πολιτικό λόγο, ενώ ξεκαθάρισε πως η αξιολόγηση των πρακτικών και της στάσης των στελεχών αποτελεί δική του αρμοδιότητα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «νομίζω ότι είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για τη μεγάλη εικόνα όσο και για τις επί μέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε τη δύσκολη καθημερινότητα. Να εξηγούμε όμως με θάρρος και αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτή τη διεθνή αστάθεια, είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας» και πρόσθεσε πως «επιμένω στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη, αλλά και σωστά ενημερωμένη χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρικ της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι ώριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών».

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «ξέρουμε πολύ καλά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ότι στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος δεν οφείλει να είναι πειστικός πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών».

Σε μια έμμεση, αλλά σαφή τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός φαίνεται να απάντησε στα όσα είχε αναφέρει η Ντόρα Μπακογιάννη, περί αλαζονείας υπουργών.

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