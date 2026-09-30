Κόκκινα Δάνεια: Από τις 72 δόσεις στις 120 - Ακύρωση πλειστηριασμών και «καμπάνες» στους servicers

Αύξηση δόσεων, ακύρωση κατασχέσεων και πλειστηριασμών στα δάνεια συνεπών οφειλετών, όταν οι servicers παραβιάζουν συμφωνημένες ρυθμίσεις, καθώς και πρόστιμα έως 500.000 ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Για τα δάνεια που εξυπηρετούνται σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι servicers θα αντιμετωπίζουν και οικονομική συνέπεια υπέρ του οφειλέτη καθώς σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, θα πιστώνεται στον δανειολήπτη ποσό ίσο με πέντε δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής τα 30 ευρώ.

Τι αλλάζει για όσους τηρούν τη ρύθμιση

Η παρέμβαση αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες ο δανειολήπτης πληρώνει σύμφωνα με όσα έχει συμφωνήσει, αλλά η εταιρεία διαχείρισης προχωρεί σε κατάσχεση ή πλειστηριασμό κατά παράβαση της ρύθμισης. Η πράξη θα ακυρώνεται και η εταιρεία θα βρίσκεται αντιμέτωπη με το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Το πρόστιμο έως 500.000 ευρώ θα επιβάλλεται στην εταιρεία διαχείρισης, ενώ η πίστωση των πέντε δόσεων θα αφορά τον ίδιο τον οφειλέτη. Πρόκειται για δύο διαφορετικές οικονομικές συνέπειες της ίδιας παράβασης.

Ενδεικτικά, εάν η αρχική συμφωνία προβλέπει μηνιαία δόση 300 ευρώ, η πίστωση θα αντιστοιχεί σε 1.500 ευρώ. Με δόση 400 ευρώ, το αντίστοιχο ποσό διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ. Η βάση υπολογισμού θα είναι η δόση της αρχικής συμφωνίας.

Από τις 72 στις έως 120 δόσεις

Η δεύτερη παρέμβαση αυξάνει τον χρόνο αποπληρωμής των οφειλών που θα καλύπτει η ρύθμιση. Το νέο ανώτατο όριο αντιστοιχεί σε έως δέκα χρόνια, έναντι έξι ετών με τις 72 δόσεις, προσθέτοντας έως 48 μηνιαίες καταβολές για την εξόφληση του ποσού.

Πρακτικά, η κατανομή της ίδιας οφειλής σε περισσότερες δόσεις επιτρέπει μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση. Ενδεικτικά, με μόνη βάση το κεφάλαιο μιας οφειλής 7.200 ευρώ, οι 72 δόσεις αντιστοιχούν σε 100 ευρώ τον μήνα και οι 120 σε 60 ευρώ. Στο παράδειγμα δεν περιλαμβάνονται τόκοι ή άλλες επιβαρύνσεις.

Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή θα είναι 30 ευρώ. Το τελικό ποσό που θα πληρώνει κάθε οφειλέτης θα εξαρτάται από το ύψος της οφειλής που ρυθμίζεται και τον αριθμό των δόσεων.

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