Ριφιφί: Απόψε το συγκλονιστικό φινάλε

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Τι θα δούμε στο συγκλονιστικό φινάλε του Ριφιφί;

Μη χάσετε την Τετάρτη στις 22:00 το συγκλονιστικό φινάλε– Τελευταίο Επεισόδιο (06)

Η ομάδα έχει μπει στον χώρο των θυρίδων και παραβιάζει όσες προλαβαίνει πριν ξημερώσει η Δευτέρα και ανοίξει η τράπεζα.

Ανάμεσα στα τιμαλφή, τα χρήματα και τις ράβδους χρυσού όμως υπάρχουν και έγγραφα που καίνε πολιτικά πρόσωπα σε υψηλές θέσεις. Τα βάζουν όλα σε σάκους και βγαίνουν με τον τρόπο που μπήκαν.

Αποχωρούν από το φρεάτιο αφού φορτώσουν τα πάντα στο βανάκι και καταλήγουν στην μάντρα όπου κρύβουν τη μπάζα για να κάνουν αργότερα τη μοιρασιά.

Συμφωνούν ότι δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και ότι πρέπει όλα να γίνουν με μεγάλη προσοχή.

Είναι κρίμα να στραβώσει το πράγμα μετά από τόσα που πέρασαν. Οι σειρήνες όμως των περιπολικών που καταφθάνουν έξω από τη μάντρα και η προσταγή από ντουντούκα «όλοι έξω τώρα με τα χέρια ψηλά», τους παγώνει.

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