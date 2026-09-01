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Τσαρλς Σπένσερ: Ο αδερφός της Νταϊάνα φιλοξένησε τον Χάρι με την οικογένειά του στο Άλθορπ

πριγκιπας χάρι
clock 12:00 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Τσαρλς Σπένσερ αποκάλυψε ότι οπρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους έμειναν μαζί του στο Αλθορπ σε μία οικογενειάκη επίσκεψη που μέχρι τώρα δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα. Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα μίλησε για τη συνάντησή τους, αλλά και για τη σχέση που διατηρεί σήμερα με τον Χάρι και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

 «Ο Χάρι ήρθε να μείνει το καλοκαίρι με την οικογένειά του και ήταν υπέροχα», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή που είδε τα δύο παιδιά να τρέχουν στους χώρους του Άλθορπ.

Η εικόνα αυτή είχε για εκείνον και μια πιο προσωπική διάσταση, καθώς σκέφτηκε τη Νταϊάνα και τον ρόλο που θα είχε στη ζωή των εγγονιών της. «Μπορείτε να φανταστείτε πόσο υπέροχη γιαγιά θα ήταν η Νταϊάνα; Θα τα κακομάθαινε», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τους δύο γιους της Νταϊάνα, ο Τσαρλς Σπένσερ περιέγραψε τον ρόλο του σήμερα ως εκείνον του θείου που βρίσκεται διαθέσιμος, χωρίς να παρεμβαίνει στη ζωή τους.

«Πάντα ήμουν απλώς ένας θείος», είπε, εξηγώντας ότι μετά την απώλεια ενός μέλους της οικογένειας είναι φυσικό να θέλει κανείς να βρίσκεται κοντά στα παιδιά του. 

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