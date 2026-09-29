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Τέλος η κεντρική νησίδα στην κουζίνα; Η νέα διάταξη που κερδίζει έδαφος

κουζίνα
clock 22:15 | 29/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Για περισσότερο από μία δεκαετία, η κεντρική νησίδα αποτέλεσε βασικό στοιχείο στις σύγχρονες κουζίνες. Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι ανάγκες αλλάζουν και μια διαφορετική διάταξη αρχίζει να κερδίζει την προτίμηση των ιδιοκτητών και των σχεδιαστών.

Η κουζίνα σε σχήμα Π, ανοιχτή προς το σαλόνι, αποτελεί μία από τις προτάσεις που κερδίζουν έδαφος. Με τρεις πάγκους τοποθετημένους περιμετρικά, προσφέρει περισσότερους χώρους εργασίας και αποθήκευσης, αφήνοντας παράλληλα ελεύθερο το κέντρο του χώρου.

Η συγκεκριμένη διάταξη θεωρείται ιδιαίτερα πρακτική για μικρότερες κατοικίες, όπου μια μεγάλη νησίδα μπορεί να περιορίζει την κυκλοφορία και να κάνει τον χώρο λιγότερο λειτουργικό. Παράλληλα, επιτρέπει σε όποιον μαγειρεύει να έχει οπτική επαφή με το σαλόνι και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.

Οι σχεδιαστές δίνουν έμφαση στην εργονομία, στις σωστές αποστάσεις μεταξύ νεροχύτη, εστιών και αποθηκευτικών χώρων, αλλά και στην αξιοποίηση των κάθετων επιφανειών με ψηλά ντουλάπια και συρτάρια. Όταν ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί για μια πλήρη διάταξη Π, μπορούν να αξιοποιηθούν λύσεις σε σχήμα Γ ή μικρότερες ασύμμετρες διατάξεις.

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