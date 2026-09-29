Γαλλία: Αστυνομικός πυροβόλησε με εκτοξευτή χειροβομβίδων κατά μαθητή - «Το στόμα του έχει διαλυθεί» (βίντεο)

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία περιστατικό έξω από το επαγγελματικό λύκειο Château d'Épluches, όπου αστυνομικός έκανε χρήση εκτοξευτή χειροβομβίδων τύπου Cougar σε ανήλικο μαθητή, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια μαθητικής κινητοποίησης. Σε βίντεο που έχει καταγραφεί, φαίνεται ο μαθητής να έρχεται σε επαφή με αστυνομικό και στη συνέχεια δεύτερος ένστολος να κάνει χρήση του όπλου από μικρή απόσταση.

Η μητέρα του μαθητή δήλωσε στη Le Parisien ότι ο γιος της υπέστη σοβαρά τραύματα στο στόμα και στα δόντια και γνωστοποίησε την πρόθεσή της να καταθέσει μήνυση. «Το στόμα του έχει διαλυθεί. Όλα τα πάνω δόντια του έχουν σπάσει, σαν σε τόξο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι έχει απομείνει από τα κάτω δόντια του», είπε η μητέρα του.

Οι κινητοποιήσεις μαθητών βρίσκονται σε εξέλιξη από την περασμένη Παρασκευή σε αρκετά λύκεια της περιοχής Ιλ-ντε-Φρανς, με αιτήματα που αφορούν τα ωράρια, τις απλήρωτες πρακτικές ασκήσεις και τον παλιό εξοπλισμό των σχολείων. Εκπαιδευτικοί που ήταν παρόντες περιέγραψαν κλιμάκωση της έντασης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι πετάχτηκε μπουκάλι σε αστυνομικό όχημα και ακολούθησε χρήση δακρυγόνων. Ένας από τους εκπαιδευτικούς άσκησε επίσης κριτική στον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία διαχειρίστηκε την κατάσταση.

🇫🇷 FLASH - Un policier a TIRÉ une GRENADE LACRYMOGÈNE à BOUT PORTANT au visage d’un lycéen qui participait au blocus du lycée professionnel Château d’Épluches, à Saint-Ouen-l’Aumône, ce matin. (document AlertesInfos) pic.twitter.com/dBfcY2cPXM — AlertesInfos (@AlertesInfos) September 28, 2026

Για την υπόθεση έχουν ξεκινήσει δύο έρευνες. Η μία διενεργείται από την IGPN, τη Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες χρήσης του όπλου. Η δεύτερη, που έχει ανατεθεί στο αστυνομικό τμήμα του Σερζί, αφορά πιθανή βία σε βάρος προσώπου που ασκεί δημόσια εξουσία.

Η τοπική εισαγγελία παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή για όσα προηγήθηκαν. Με βάση τα πρώτα ευρήματα και την εξέταση του βίντεο, ο μαθητής φέρεται να πλησίασε και να χτύπησε γυναίκα αστυνομικό, η οποία τον απώθησε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εισαγγελική εκδοχή, δεύτερος αστυνομικός έκανε χρήση του Cougar, χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

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