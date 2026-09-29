ΗΠΑ: Ελεύθερος μετά από 41 χρόνια στο κελί του μελλοθάνατου – Ο 71χρονος που είχε καταδικαστεί άδικα για φόνο

Ο 71χρονος Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ πέρασε τέσσερις δεκαετίες στο κελί του μελλοθάνατου σε φυλακή της Γιούτα έχοντας αδίκως κατηγορηθεί για την δολοφονία γυναίκας. Σήμερα αποφυλακίσθηκε έπειτα από νέες αναλύσεις. O Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ, μαύρος, καταδικάσθηκε το 1985 για την δολοφονία της Εύα Ολεσεν, θείας του αρχηγού της αστυνομίας του Πρόβο, μίας πόλης της Γιούτα. Καταδικάσθηκε και πάλι το 1992, έπειτα από νέα δίκη.

Το κατηγορητήριο βασίστηκε σε δύο μαρτυρίες. Ο ίδιος υπέγραψε την ομολογία του. Το σενάριο που εμφάνισε η κατηγορούσα αρχή ήταν μία διάρρηξη που πήγε στραβά.

Ο Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ συνέχισε να δηλώνει την αθωότητά του και να καταγγέλλει ότι η αστυνομία απέσπασε από αυτόν την ομολογία του. Οι δύο μάρτυρες ομολόγησαν δύο δεκαετίες αργότερα ότι η αστυνομία του πλήρωσε και τους πίεσε για να παρουσιασθούν ως μάρτυρες κατηγορίας.

After spending 40 years on death row for the murder of Provo resident Eva Olesen in 1985, Douglas Carter has been released on bail as he awaits a new trial.







After key witnesses in his case retracted their testimony, Carter, now 71, was scheduled to receive a retrial. Then, on… pic.twitter.com/fQSXtGnhB0 — ABC4 News (@abc4utah) September 28, 2026

«Το Κράτος του έκλεψε 41 χρόνια από την ζωή του και τον υπέβαλε στην φρίκη του διαδρόμου του θανάτου επί 40 χρόνια, αλλά απόψε βρίσκεται επιτέλους στο σπίτι του. Είναι μια μεγάλη μέρα», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Χρειάστηκαν τα αποτελέσματα νέων αναλύσεων DNA σε δείγματα που λήφθηκαν από την σκηνή του εγκλήματος που έδειξαν ότι δεν αντιστοιχούν στο DNA του Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ για να αποφυλακισθεί με εγγύηση.

Η υπεράσπισή του χρησιμοποίησε άλλη μαρτυρία που έκανε λόγο για έναν λευκό άνδρα που απομακρύνθηκε από την σκηνή του εγκλήματος, αλλά η αστυνομία δεν θέλησε να εξετάσει αυτήν την υπόθεση, ούτε άλλους υπόπτους, όπως ο σύζυγος του θύματος, ο οποίος πέθανε το 2009.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γιούτα είχε ζητήσει εδώ και μήνες την διεξαγωγή νέας δίκης με το αιτιολογικό των «σοβαρών σφαλμάτων» της αστυνομίας κατά την διάρκεια της έρευνας. Η νέα δίκη θα διεξαχθεί το 2027.

*Φωτογραφία: Chris Samuels/The Salt Lake Tribune via AP, Pool, File

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