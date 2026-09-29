Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου για τα Τέμπη

Έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο προκαλεί η απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο Ειδικό Δικαστήριο με την πλημμεληματική κατηγορία της παράβασης καθήκοντος για τον ρόλο που διαδραμάτισε στο λεγόμενο μπάζωμα του χώρου όπου σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών τον Φεβρουάριο του 2023.

Η παραπομπή του πρώην υφυπουργού από το δικαστικό συμβούλιο ήρθε πρακτικά να επικυρώσει σχετική εισαγγελική πρόταση αλλά και απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής η οποία τον Απρίλιο του 2025 είχε υπερψηφίσει πρόταση της γαλάζιας πλειοψηφίας μετά από αίτημα του Χρήστου Τριαντόπουλου να ελεγχθεί για τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του ως προς την επιχωμάτωση και εκχωμάτωση του χώρου της τραγωδίας, απευθείας από δικαστικό συμβούλιο.

Σχολιάζοντας την εν λόγω απόφαση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε την επιστοσύνη της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη, προσθέτοντας ότι μέχρι την τελική κρίση της υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. «Ο Χρήστος Τριαντόπουλος» ανέφερε επιπλέον ο Παύλος Μαρινάκης, «από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση».

Επίθεση Παύλου Μαρινάκη στην αντιπολίτευση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε παράλληλα σφοδρή επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση σημειώνοντας ότι «ειδικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έβαλαν μυαλό μετά την περίοδο που βιαστικά χαρακτήριζαν ως υποδίκους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίοι λίγες εβδομάδες αργότερα δικαιώθηκαν».

«Αν είχε δίκιο η αντιπολίτευση σε όσα ισχυριζόταν κατά την περίοδο που ο Χρήστος Τριαντόπουλος ζητούσε να κριθεί από τον φυσικό του δικαστή, το Δικαστικό Συμβούλιο θα είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αναβάθμιση ή τροποποίηση του κατηγορητηρίου. Όσο κι αν προσπαθούν να κάνουν έναν επικίνδυνο συμψηφισμό στην αντιπολίτευση, οι παραλείψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με όλα όσα διακινούσαν πριν ενάμιση χρόνο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα. Εκτός από τα ‘’χαμένα βαγόνια’’, έκαναν λόγο για μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός ‘’παράνομου φορτίου’’ γεμάτο ‘’ξυλόλιο’’. Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα ψεύδη που διέσπειραν με τη σημερινή εξέλιξη; Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές και ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται από το πολιτικό σύστημα. Ας αφήσουμε επιτέλους τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης

Στην αντεπίθεση με σκληρή γλώσσα το ΠΑΣΟΚ

Τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν άφησε αναπάντησα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Αναλυτικότερα, ο Κώστας Τσουκαλάς κάλεσε τον Παύλο Μαρινάκη να σταματήσει να περιφέρει την αλαζονεία της κυβέρνησης και περεταίρω σημείωσε: «ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, θυμόμαστε τον κ. Γεωργιάδη να επιχειρηματολογεί δημόσια ότι ‘’η εμπλοκή Τριαντόπουλου έγινε για να βάλουν μια συνωμοσία γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου’’, τον κ. Βορίδη να αναφέρει στη Βουλή ότι ‘’δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής’ για τον κ. Τριαντόπουλο. Θυμόμαστε τον κ. Φλωρίδη, Υπουργό Δικαιοσύνης σε μια χοντροκομμένη προσπάθεια να επηρεάσει τη Δικαιοσύνη να δηλώνει χωρίς ντροπή πως ‘’όποιος μιλά για μπάζωμα είναι για τα μπάζα’’». «Τελικά, ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα, κύριε Μαρινάκη, μετά την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου;» διερωτήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Κύριε Μαρινάκη, εσείς είστε που λέγατε πως πρέπει να πηγαίνουν οι πολιτικοί στον φυσικό δικαστή και τελικά εξαπατήσατε τους πολίτες με την πρόταση σας για αναθεώρηση του άρθρου 86, με την οποία κρατάτε την άσκηση ποινικής δίωξης στη Βουλή. Σταματήστε να περιφέρετε την αναξιοπιστία σας και την αλαζονεία της κυβέρνησης. Λίγη ταπεινότητα δεν βλάπτει» κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Πέραν του Κώστα Τσουκαλά, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ανακοίνωσή του μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου κατηγορεί τη ΝΔ ότι δεν έβλεπε να προκύπτει ενδείξεις ποινικής ευθύνης του Χρήστου Τριαντόπουλου και ότι εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφίας της μεθόδευσε τις διαδικασίες ώστε να μην ολοκληρωθούν ποτέ οι διαδικασίες της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής

Η αξιωματική αντιπολίτευση, διερωτάται αν εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή και επαναλαμβάνει τη θέση του για «καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση». Το ΠΑΣΟΚ δεν παραλείπει μάλιστα να αναφερθεί και στη συνταγματική αναθεώρηση σημειώνοντας ότι η ΝΔ πρότεινε μεν την αναθεώρηση του άρθρου 86, αλλά εξαπατώντας, όπως αναφέρει στη ανακοίνωσή τους πολίτες καθώς επιμένει στη θέση η παραπομπή των ερευνώμενων μελών της κυβέρνησης να αποφασίζεται πάλι από την εκάστοτε πλειοψηφία.

Σε παραίτηση καλεί τον Γιώργο Φλωρίδη ο Αλέξης Τσίπρας

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από την πλευρά του, ανέφερε ερωτηθείς για το ζήτημα κατά την παρουσία του στο Olympia Forum ότι η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί, «αλλά το να λογοδοτήσει κανείς στη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, είναι» όπως είπε, «ένα πολύ σημαντικό βήμα». O Αλέξης Τσίπρας κάλεσε μάλιστα τον υπουργό Δικαιοσύνης να παραιτηθεί.

«Αυτός που θα πρέπει, μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος σας θυμίζω, με ιταμό ύφος, απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε, με τις φράσεις ‘’όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα’’. Αν έχει λοιπόν τη τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.

Απόδειξη συγκάλυψης η παραπομπή Τριαντόπουλου και για το ΚΚΕ

Σχολιάζοντας την παραπομπή του πρώην υφυπουργό σε δίκη το ΚΚΕ ανάφερε ότι «η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια: τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, για τη διαχρονική πολιτική του κέρδους που έχει μετατρέψει το σιδηρόδρομο σε ωρολογιακή βόμβα. Αναδεικνύει, όμως, και τις τεράστιες ευθύνες του αστικού κράτους δικαίου για την ανεπαρκέστατη ανάκριση, το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, τον κατακερματισμό σε επιμέρους δίκες, την απουσία οποιασδήποτε δίωξης κατά πολιτικών προσώπων στην κύρια δίκη».

«Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86, περί ευθύνης υπουργών, θέση την οποία σταθερά καταθέτει το ΚΚΕ, όπως και στην τελευταία συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, απέναντι στις προτάσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων που, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αρνούνται να μιλήσουν για κατάργηση του άρθρου 86. Το εργατικό-λαϊκό κίνημα με τον αγώνα του χρειάζεται να αναδείξει τις αιτίες και να εξασφαλίσει την πραγματική καταδίκη των αιτιών και όλων των ενόχων για το έγκλημα, δυναμώνοντας το δρόμο της ανατροπής του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, που γεννάει συνεχώς Τέμπη για να τρέχουν τα κέρδη των ομίλων, για να στηρίζεται η πολεμική οικονομία», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Περισσού.

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