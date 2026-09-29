Πορτοκαλί φανάρι: Πότε πρέπει να σταματήσεις και πότε μπορείς να συνεχίσεις

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Το πορτοκαλί φανάρι είναι ένα από τα σημεία του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που συχνά προκαλούν σύγχυση στους οδηγούς. Μπορεί τελικά ο οδηγός να περάσει όταν ανάψει το πορτοκαλί ή είναι υποχρεωμένος να σταματήσει;

Η απάντηση βρίσκεται στις διατάξεις του νέου ΚΟΚ, ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για το πώς πρέπει να αντιδρά ο οδηγός όταν ανάψει το συγκεκριμένο φως στον σηματοδότη.

Σε αντίθεση με την αντίληψη ότι το πορτοκαλί αποτελεί απλώς ένα «ενδιάμεσο» στάδιο μεταξύ πράσινου και κόκκινου, ο ρόλος του είναι να προειδοποιεί ότι η κυκλοφορία πρόκειται να διακοπεί. Ο οδηγός πρέπει, επομένως, να είναι έτοιμος να ακινητοποιήσει το όχημά του, εφόσον μπορεί να το κάνει με ασφάλεια.

Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός όταν ανάψει το πορτοκαλί

Όταν ανάψει το πορτοκαλί ή κίτρινο φως, ο βασικός κανόνας είναι ότι ο οδηγός πρέπει να σταματήσει πριν από τη διάβαση πεζών.

Εφόσον δεν υπάρχει διάβαση, η ακινητοποίηση πρέπει να γίνει σε τέτοιο σημείο ώστε ο οδηγός να έχει καθαρή ορατότητα προς τον φωτεινό σηματοδότη.

Υπάρχει, όμως, μια σημαντική εξαίρεση.

Αν τη στιγμή που ανάψει το πορτοκαλί το όχημα βρίσκεται τόσο κοντά στον σηματοδότη ώστε δεν είναι δυνατό να σταματήσει με ασφάλεια, ο οδηγός μπορεί να συνεχίσει την πορεία του.

Με απλά λόγια, το πορτοκαλί δεν σημαίνει «πατάω γκάζι για να προλάβω». Σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαστώ για στάση, εκτός εάν η απότομη ακινητοποίηση δημιουργεί κίνδυνο.

Πόσο είναι το πρόστιμο για παραβίαση του πορτοκαλί

Η παραβίαση των σχετικών διατάξεων του νέου ΚΟΚ για το πορτοκαλί φανάρι προβλέπει πρόστιμο 30 ευρώ, χωρίς αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Ωστόσο, οι οδηγοί δεν θα πρέπει να θεωρούν ότι το μικρότερο πρόστιμο σημαίνει πως μπορούν να αντιμετωπίζουν το πορτοκαλί ως «ελεύθερο πέρασμα». Η βασική υποχρέωση παραμένει η ασφαλής ακινητοποίηση του οχήματος, όταν αυτή είναι εφικτή.

Τι ισχύει όταν το πορτοκαλί φανάρι αναβοσβήνει

Διαφορετικοί κανόνες ισχύουν όταν το πορτοκαλί φως αναβοσβήνει.

Σε αυτή την περίπτωση, ο οδηγός πρέπει να μειώσει την ταχύτητα και να κινηθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Παράλληλα, οφείλει να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς, αλλά και στα οχήματα με τα οποία διασταυρώνεται, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο συγκεκριμένο σημείο.

Το αναβοσβήνον πορτοκαλί συναντάται συχνά σε σηματοδότες που δεν λειτουργούν με τον κανονικό κύκλο τους, αλλά και σε σημεία όπου η κυκλοφορία είναι περιορισμένη, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Τι γίνεται αν το πορτοκαλί γίνει κόκκινο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς που συνεχίζουν την πορεία τους ενώ το πορτοκαλί έχει ήδη ανάψει, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούν στη διασταύρωση όταν ο σηματοδότης έχει πλέον γίνει κόκκινος.

Η παρουσία σύγχρονων καμερών ελέγχου της κυκλοφορίας σε ολοένα και περισσότερα σημεία καθιστά ακόμη σημαντικότερη την τήρηση των σηματοδοτών.

Η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη αντιμετωπίζεται πολύ αυστηρότερα από την παραβίαση των κανόνων που αφορούν το πορτοκαλί.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, η παράβαση προβλέπει πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, ενώ η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 6 μήνες. Σε τρίτη παράβαση, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης ανέρχεται σε 1 έτος.

Επομένως, όταν ανάψει το πορτοκαλί φανάρι, ο οδηγός πρέπει να αξιολογήσει την απόσταση και τις συνθήκες. Αν μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια, σταματά. Αν βρίσκεται ήδη πολύ κοντά και η ακινητοποίηση δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια, συνεχίζει την πορεία του με προσοχή.

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