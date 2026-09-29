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GOSSIP - LIFESTYLE

Μενιδιάτης: «Ο πατέρας μου έλεγε ότι αν ακολουθήσω τα δικά του χνάρια, δε θα πετύχω τίποτα»

μενιαδι
clock 19:00 | 29/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Χρήστος Μενιδιάτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Πρωίαν Σε είδον και αναφέρθηκε στην αντίδραση του πατέρα του όταν του είπε ότι θέλει να γίνει τραγουδιστής

 «Εγώ άργησα να πω ότι θα γίνω τραγουδιστής. Με επηρέασε πολύ το γεγονός ότι ο πατέρας μου ήταν τραγουδιστής. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν ο πατέρας μου ο Μιχάλης Μενιδιάτης, κατά πάσα πιθανότητα δε θα είχα τραβήξει αυτόν τον δρόμο. Ήταν η επιρροή του πάνω μου πάρα πολύ μεγάλη, η οποία όμως βγήκε πολύ αργά, στα φοιτητικά μου χρόνια…

Όταν του το είπα, μου έκανε εντύπωση γιατί δεν ήταν αρνητικός. Οι περισσότεροι γονείς αρνούνται να δεχτούν ότι τα παιδιά τους θα ακολουθήσουν τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο… Ο πατέρας μου ήταν πολύ σύγχρονος και πολύ μπροστά και στα ακούσματά του και στη συμπεριφορά του», είπε αρχικά.

 «Εγώ άργησα να πω ότι θα γίνω τραγουδιστής. Με επηρέασε πολύ το γεγονός ότι ο πατέρας μου ήταν τραγουδιστής. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν ο πατέρας μου ο Μιχάλης Μενιδιάτης, κατά πάσα πιθανότητα δε θα είχα τραβήξει αυτόν τον δρόμο. Ήταν η επιρροή του πάνω μου πάρα πολύ μεγάλη, η οποία όμως βγήκε πολύ αργά, στα φοιτητικά μου χρόνια…

Όταν του το είπα, μου έκανε εντύπωση γιατί δεν ήταν αρνητικός. Οι περισσότεροι γονείς αρνούνται να δεχτούν ότι τα παιδιά τους θα ακολουθήσουν τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο… Ο πατέρας μου ήταν πολύ σύγχρονος και πολύ μπροστά και στα ακούσματά του και στη συμπεριφορά του», είπε στο τέλος.

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