Μπέζος: «Χτύπησαν καμπάνες στην υγεία μου – Δε θα ξαναπαίξω σε σειρά πολλών επεισοδίων»

Ο Γιάννης Μπέζος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day και αναφέρθηκε στην απόφασή του να μην συμμετάσχει ξανά σε σειρά μεγάλου μήκους.

«Το φετινό καλοκαίρι δεν έκανα τίποτα επαγγελματικά. Ήταν η πρώτη φορά που έκατσα τρεις ολόκληρους μήνες και δεν έκανα τίποτα. Είχα πολύ καιρό να μην εργαστώ καθόλου, και εννοώ ούτε γυρίσματα, ούτε παραστάσεις. Η δουλειά η δική μας, αν θες να βγεις στη σύνταξη, δεν κάνεις γι’ αυτή τη δουλειά. Πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Μας τροφοδοτεί αυτό. Βέβαια, κι εκεί υπάρχει ένα μέτρο, δεν πρέπει να ξεπερνάμε ποτέ το μέτρο σε όλα τα πράγματα» ανέφερε

«Χτύπησαν καμπάνες στην υγεία μου, ότι πρέπει πια να αποφορτιστώ, να ηρεμήσω. Δεν είμαι πια 30 ετών, είμαι… 36. Το σώμα πια, αρχίζει και θέλει μια διαχείριση. Μέσα μου νιώθω πάρα πολύ νέος και ότι το μέλλον είναι μπροστά μου» αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Οι “Σούπερ Ήρωες” συνεχίζονται. Είναι η τελευταία φορά που κάνω κάνω, μεγάλη σειρά εννοώ με τέτοιες απαιτήσεις. Οι συμμετοχές μου, εάν προκύψουν, θα είναι πολύ μικρές σε πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Σειρά πολλών επεισοδίων, είναι η τελευταία μου. Δε με γοητεύει πια. Είναι η 25η σειρά αυτή. Δε μου προσφέρει κάτι. Βεβαίως την κάνω όσο καλύτερα μπορώ…Η πιο επιτυχημένη μου σειρά, είναι μια που έκανα το 2011 και λεγόταν “Κλινική περίπτωση”…».

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