Εκτακτη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλη τη χώρα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Οι δυνατότητες και η ετοιμότητα συνολικά των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, δοκιμάστηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής της Τακτικής Άσκησης Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Σε ιδιαίτερα περιορισμένους χρόνους αντίδρασης, ακόμη και έως πέντε λεπτά, δοκιμάστηκε και η δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη συμμετοχή δυνάμεων σε Έβρο, νησιά, θάλασσα και αέρα.

Η άσκηση περιλάμβανε την έκτακτη ενεργοποίηση ετοιμοτήτων και την ταυτόχρονη κινητοποίηση Μονάδων, μέσων και προσωπικού, με στόχο να ελεγχθούν στην πράξη οι χρόνοι αντίδρασης, η ταχύτητα ανάπτυξης και ο συντονισμός των δυνάμεων σε διαφορετικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Στο πλαίσιο των σεναρίων ενεργοποιήθηκαν Μονάδες με χρόνους ανάπτυξης που έφτασαν έως και τα πέντε λεπτά, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν μονάδες του Στόλου και τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων και Ειδικών Δυνάμεων σε επιλεγμένα σημεία της επικράτειας.

Μεταξύ των αντικειμένων που εξετάστηκαν ήταν η άμεση επιβίβαση τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, η επάνδρωση μικρονησίδων και ακατοίκητων βραχονησίδων, καθώς και η εκτέλεση νυχτερινών σεναρίων ανακατάληψης.

Την ίδια ώρα, οι χερσαίες δυνάμεις στον Έβρο και στα νησιά τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ περίπου 70 μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας ενεργοποιήθηκαν για την κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων της άσκησης.

Τα σενάρια εκτελέστηκαν τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας, σε πλήρως διακλαδικό πλαίσιο, με τη συμμετοχή των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Βασικό αντικείμενο της ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ήταν η δοκιμή της δυνατότητας άμεσης, συντονισμένης και αποτελεσματικής αντίδρασης, με έμφαση στην ταχεία κινητοποίηση και ανάπτυξη δυνάμεων όπου και όταν απαιτηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Έρχεται κακοκαιρία – Βροχές και καταιγίδες από την Τρίτη

Κρήτη: Μαζεύουν χοχλιούς αυτή την εποχή, αλλά ο νόμος λέει «όχι» - Πρόστιμα έως και 5000 ευρώ