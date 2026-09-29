Κωνσταντινούπολη: Με λαμπρότητα και συγκίνηση τα θυρανοίξια του ανακαινισμένου ναού στον Βόσπορο

Ένας ιστορικός ναός της Ρωμιοσύνης στον Βόσπορο ανοίγει ξανά τις πύλες του, με το αίτημα της συνέχειας της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη να αποκτά υλική υπόσταση μέσα από τη διάσωση των χώρων πίστης. Ο Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους της Κοινότητας Βεβεκίου παραδόθηκε στην Ομογένεια, έπειτα από εκτεταμένα έργα αποκατάστασης που χρηματοδότησε ο Βύρων Νικολαΐδης, ιδρυτής και πρόεδρος του ομίλου PeopleCert. Τα Ιερά Θυρανοίξια τέλεσε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, παρουσία εκπροσώπων της Ομογένειας, της εκκλησιαστικής και κοινοτικής ζωής και πλήθους πιστών. Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στη σημασία της αποκατάστασης, υπογραμμίζοντας ότι ο ναός δεν ανακαινίστηκε ως απλό μνημείο του παρελθόντος, αλλά προκειμένου να παραμείνει ενεργός χώρος λατρείας.

Ο Βύρων Νικολαΐδης, από την πλευρά του, σημείωσε ότι η αποκατάσταση του Αγίου Χαραλάμπους δεν αποσκοπούσε μόνο στη διάσωση ενός ιστορικού κτιρίου, αλλά στη διατήρησή του ως ζωντανού τόπου πίστης, όπου θα συνεχίσουν να τελούνται ακολουθίες και να συγκεντρώνεται η κοινότητα. Ο κ. Νικολαΐδης αναφέρθηκε επίσης στις περισσότερες από 40 δράσεις που έχει υλοποιήσει η PeopleCert για την Ομογένεια στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα. Στη διαχρονική σχέση της Ρωμιοσύνης με τα εκκλησιαστικά της μνημεία αναφέρθηκε, επίσης, ο Μητροπολίτης Κυδωνιών Αθηναγόρας, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Περιφέρειας Βοσπόρου.

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Αποκατάσταση με σεβασμό στον ιστορικό χαρακτήρα



Το έργο δεν περιορίστηκε σε αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά περιέλαβε εκτεταμένες οικοδομικές, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του ναού. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητας Βεβεκίου – Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους, Ανδρέας Ρομπόπουλος, πραγματοποιήθηκε ουσιαστική συντήρηση του κτιρίου και όχι απλώς μια επιφανειακή ανακαίνιση. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε, στο τέλος, τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής επιγραφής που τοποθετήθηκε στο ναό και αναφέρεται στην ανακαίνισή του με τη δωρεά του κ. Νικολαΐδη.

Στήριξη και στην Παιδεία



Η αποκατάσταση του Αγίου Χαραλάμπους εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων της PeopleCert για την Ομογένεια, με έμφαση στην Εκκλησία και την Παιδεία.

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Στον τομέα της Παιδείας περιλαμβάνονται προγράμματα υποτροφιών και ενίσχυσης της εκπαίδευσης στην Πόλη. Περισσότερα από 100 παιδιά στην Κωνσταντινούπολη και την Ίμβρο έχουν παρακολουθήσει περισσότερες από 600 ώρες μαθημάτων αγγλικής γλώσσας και έχουν λάβει την πρώτη τους πιστοποίηση. Από τη νέα σχολική χρονιά, το πρόγραμμα επεκτείνεται και στη δωρεάν διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

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