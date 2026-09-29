«Παγώνουν» για 12 μήνες πλειστηριασμοί και κατασχέσεις πυρόπληκτων σε Λασίθι και Ρέθυμνο

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Αναστέλλονται για διάστημα 12 μηνών οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026.

Η ρύθμιση προβλέπει την προσωρινή αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες, με εξαίρεση τις απαιτήσεις για την καταβολή διατροφής.

Παράλληλα, αναστέλλονται και οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων που συνδέονται με εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ποιοι υπάγονται

Η αναστολή παρέχεται με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5579/15.09.2026) και αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες Περιφέρειες ως πληγέντες.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής. Συνεπώς η ρύθμιση δεν αφορά οριζόντια όλους τους κατοίκους των περιοχών όπου εκδηλώθηκαν πυρκαγιές, αλλά όσους έχουν επίσημα πιστοποιηθεί από τος υπηρεσίες και εντάσσονται στα προβλεπόμενα μέτρα στήριξης.

Τι αναστέλλεται

Για 12 μήνες αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των δικαιούχων.

Στο πεδίο της προστασίας περιλαμβάνονται:

• οι πλειστηριασμοί,

• οι κατασχέσεις,

• οι αποβολές,

• οι προσωπικές κρατήσεις,

• οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η αναστολή αφορά τόσο κινητά όσο και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι απαιτήσεις για διατροφή.

Οι περιοχές εφαρμογής

Το μέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες στις ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες:

• Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

• Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

• Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

• Λασιθίου και Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης.

• Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

• Βοιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

• Καλύμνου, Πάρου και ‘Ανδρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

• Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

• Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η έναρξη της αναστολής για κάθε περιοχή συνδέεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με την οποία αυτή οριοθετήθηκε ως πληγείσα.

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