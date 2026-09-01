Τι θα φάμε σήμερα; Πατατόπιτα τύπου «μπομπότα»

Υλικά



2½ κιλά πατάτες μικρές



½ φλιτζάνι φρυγανιά τριμμένη



4 αβγά ελαφρά χτυπημένα



1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο



1 φλιτζάνι τυρί τριμμένο



1 κουτ. σούπας ρίγανη



½ φλιτζάνι γάλα



½ φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο



2 κουτ. σούπας βούτυρο για το τηγάνι



2-3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο για το ψήσιμο



αλάτι, πιπέρι

Διαδικασία



Βήμα 1



Πλένετε καλά τις πατάτες να φύγει το χώμα τους και τις βράζετε με το φλούδι τους. Τις στραγγίζετε και, αφού κρυώσουν, τις ξεφλουδίζετε και τις περνάτε από το μύλο του πουρέ. Βάζετε τον πουρέ σε λεκανίτσα.

Βήμα 2



Μαραίνετε το κρεμμύδι με το βούτυρο και το αφήνετε να κρυώσει. Το ρίχνετε στη λεκανίτσα με τον πουρέ και προσθέτετε κι όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύετε καλά. Αν το μίγμα σας δεν είναι σφιχτό, προσθέτετε επιπλέον τριμμένη φρυγανιά ή τυρί.

Βήμα 3



Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200οC. Αλείφετε το ταψί σας με λάδι και ρίχνετε μέσα το μίγμα. Το στρώνετε έτσι ώστε να έχει παντού το ίδιο πάχος. Με ένα πιρούνι κεντάτε την πίτα χαράζοντας πάνω της τετράγωνα ή μπακλαβαδωτά κομμάτια.

Βήμα 4



Περιχύνετε την πατατόπιτα με δύο κουταλιές λάδι και την ψήνετε στον προθερμασμένο φούρνο για 1 ώρα περίπου, μέχρι να ροδίσει η επιφάνειά της. Σερβίρεται κρύα ή ζεστή.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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