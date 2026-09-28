Μαυριτανία: 260 μετανάστες διασώθηκαν μετά από μία εβδομάδα!

Η ακτοφυλακή της Μαυριτανίας ανακοίνωσε ότι διέσωσε την Κυριακή περίπου 260 μετανάστες, μεταξύ των οποίων 17 παιδιά και 61 γυναίκες, οι οποίοι βρίσκονταν σε κίνδυνο στα ανοικτά της Νουακσότ.

Οι μετανάστες επέβαιναν σε δύο σκάφη που είχαν αναχωρήσει από την Μπανζούλ της Γκάμπιας και παρέμεναν στη θάλασσα για περίπου μία εβδομάδα. Σύμφωνα με τη μαυριτανική ακτοφυλακή, αντιμετώπισαν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και καύσιμα, ενώ αντιμετώπισαν προβλήματα και με την πλοήγηση, με αποτέλεσμα αρκετοί να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ όταν εντοπίστηκαν.

Μεταξύ των διασωθέντων ήταν 132 υπήκοοι Σενεγάλης, 120 από τη Γκάμπια, τέσσερις από τη Γουινέα, καθώς και υπήκοοι άλλων χωρών της Δυτικής Αφρικής.







Η επικίνδυνη διαδρομή προς τα Κανάρια



Η θαλάσσια διαδρομή από τη Δυτική Αφρική προς τα Κανάρια Νησιά συγκαταλέγεται στις πλέον επικίνδυνες μεταναστευτικές οδούς προς την Ευρώπη. Χιλιάδες άνθρωποι επιχειρούν κάθε χρόνο το ταξίδι με μικρά και συχνά υπερφορτωμένα σκάφη, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους στον Ατλαντικό.

Πολλοί αναζητούν μια ασφαλέστερη και καλύτερη ζωή, εγκαταλείποντας χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, ενώ οι περιορισμένες δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης και οι αυξημένοι συνοριακοί έλεγχοι οδηγούν αρκετούς στην επιλογή επικίνδυνων και παράτυπων διαδρομών.

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