Δήμος Ηρακλείου: Νέες θέσεις στο ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας – Από 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Πρόσκληση να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Αγίας Τριάδας απευθύνει προς τους επιλαχόντες της αρχικής διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων ο Δήμος Ηρακλείου. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από τις 30-09-2026 έως τις 20-10-2026 και τις ώρες 09:00-14:00.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα που κατοικούν στην περιοχή της Αγίας Τριάδας καθώς και σε όμορες περιοχές τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως και χρειάζονται ημερήσια φροντίδα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι δωρεάν και περιλαμβάνουν:



Α) Σίτιση (πρωινό και μεσημεριανό γεύμα)



Β) Νοσηλευτική φροντίδα



Γ) Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης



Δ) Ατομική Υγιεινή



Ε) Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και



Ζ) Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Η δομή λειτουργεί σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:30 έως τις 15:30. Η ώρα προσέλευσης ωφελουμένων είναι στις 8:00 και η αποχώρηση στις 15:00. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή από νόμιμο εκπρόσωπό του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των ωφελούμενων στη δομή είναι να μην πάσχουν από αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι ωφελούμενοι θα υποβάλλουν μία μόνο αίτηση στο ΚΗΦΗ που επιθυμούν.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας, στην οδό Παλμέτη 17. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2810242920.

Τα δικαιολογητικά



Για την εγγραφή των ηλικιωμένων υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:



α) Αίτηση του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του.



β) Γνωμάτευση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ασφαλιστικού οργανισμού σχετικά με την κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου.



γ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή / και εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.



δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης



ε) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Συνημμένα η αίτηση και τα κριτήρια της πρόσκλησης. Μπορείτε να τα δείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/prosklhsh-khfh-agias-traidas-28092026.html

Σημειώνεται ότι το Κέντρο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

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