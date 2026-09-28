Ανδρέας Λοβέρδος για τον βανδαλισμό στο γραφείο του: «Η βία και η αλητεία δεν με τρομάζουν»

Σε δηλώσεις προέβη ο Ανδρέας Λοβέρδος για τον βανδαλισμό, από αγνώστους, του πολιτικού του γραφείου στη Δάφνη με μπογιές. Το περιστατικό έγινε σχεδόν ταυτόχρονα με ανάλογη επίθεση που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο πολιτικό γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, στο Μαρούσι, με τη Νέα Δημοκρατία να εκδίδει ανακοίνωση.

Λοβέρδος για επίθεση: «Δεν πρόκειται να με τρομάξουν»

Ο κ. Λοβέρδος μετέβη νωρίτερα στο γραφείο του και μιλώντας στο Orange Press Agency τόνισε: «Κοιτάξτε, είναι δυσάρεστο γιατί είναι βία, είναι βία και αλητεία μαζί. Δεν μπαίνω στον κόπο να προσπαθήσω να το καταλάβω. Αν ήταν να το έχει κάνει κανένα παιδάκι δεκατριών, δεκατεσσάρων χρονών, θα μπορούσα να σκεφτώ ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτές τις ηλικίες. Είναι ενήλικες. Είναι καταφανές ότι είναι ενήλικες. Είναι αλήτες και ανόητοι γιατί εμένα δεν πρόκειται να με τρομάξουν. Τι καταφέρνουν; Τι κάνουν δηλαδή; Η βία χωρίς νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα η βία αυτής της μορφής ή οποιαδήποτε μορφή βίας».

​Αναφερόμενος στη χρονική σύμπτωση της επίθεσης στο δικό του γραφείο στη Δάφνη με αυτήν στο γραφείο του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι, αλλά και σε παρόμοιο περιστατικό που καταγράφηκε πρόσφατα στην Κυψέλη, ο κ. Λοβέρδος εκτίμησε στο πως πρόκειται για συντονισμένες ενέργειες: «Είναι οργανωμένο. Έγινε χαράματα και αυτό, έγινε πριν από λίγες μέρες στην Κυψέλη ένα περιστατικό. Είναι οργανωμένο με αυτή την έννοια. Δεν υπερβάλλω, δεν τερατολογώ, αλλά στοιχειώδης οργάνωση υπάρχει».

​ΝΔ: «Κανέναν δεν πτοούν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι»

​Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου, καλώντας παράλληλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα να πράξουν το ίδιο: «Κανέναν δεν πτοούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι. Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους».

*Φωτογραφία: Eurokinissi

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