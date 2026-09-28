Στο νοσοκομείο του Βόλου με εγκαύματα 12χρονος από την Αλόννησο

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Εγκαύματα υπέστη 12χρονος στην Αλόννησο, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην κουζίνα του σπιτιού.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο του Βόλου, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε στον Βόλο με ταχύπλοο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Νοσηλεύεται στο Αχιλλοπούλειο.

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