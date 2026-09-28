Στάχτη και αποκαΐδια μετά τη φωτιά στο καφέ στη Νέα Ιωνία – Σοβαρές ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας

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Στάχτες, μαυρισμένοι τοίχοι και καμένα αντικείμενα, είναι η εικόνα που αντικρίζουν όσοι περνούν από την οδό Κασταμονής στη Νέα Ιωνία.

Όλο αυτό, έγινε μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στο ισόγειο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το κτίριο. Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ πολύ σοβαρές ζημιές υπέστη και το κτίριο, ωστόσο το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματίες παρά το γεγονός ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε ώρα που οι ένοικοι κοιμόντουσαν.

Κάηκαν τα πάντα

Οι εικόνες που έρχονται από την τριώροφη πολυκατοικία μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής. Τα πλάνα από το εσωτερικό του κτιρίου αποτυπώνουν τις διαστάσεις της φωτιάς και των φθορών.

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Καμένα κρεβάτια, καταστραμμένες κουζίνες, απανθρακωμένα έπιπλα και μαύροι από τους καπνούς τοίχους συνθέτουν το σκηνικό στο εσωτερικό των διαμερισμάτων.

Τα μπαλκόνια των ορόφων έχουν υποστεί σοβαρότατες φθορές, με τα κάγκελα και τα αλουμίνια να έχουν παραμορφωθεί από τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ η καφετέρια του ισογείου, από όπου ξεκίνησε το κακό, μετατράπηκε κυριολεκτικά σε στάχτη.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/09).

Στο σημείο έσπευσαν -και παραμένουν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Τα σωστικά συνεργεία προχώρησαν άμεσα σε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων από τους παρακείμενους ορόφους, προλαμβάνοντας τα χειρότερα.

​Για τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις εκδηλώσεις εκδηλώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά στον επαγγελματικό χώρο, δραστηριοποιήθηκε και διενεργήθηκε προανάκριση στο Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

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