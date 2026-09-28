Μαδρίτη: Ακτιβιστές υπέρ της προσιτής στέγης κατασκήνωσαν για 2η νύχτα σε «καταυλισμό διαμαρτυρίας»

Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ παρέμειναν στον «καταυλισμό διαμαρτυρίας», που έχουν δημιουργήσει στην καρδιά της Μαδρίτης, διαδηλωτές που ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.

Η πίεση στην ισπανική κυβέρνηση είναι μεγάλη, καθώς στην πλατεία Πουέρτα δελ Σολ, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές της Μαδρίτης, έχουν στηθεί περίπου 100 σκηνές.

«Θα παραμείνουμε εδώ για όσο χρειάζεται», δήλωσε ο Αλμπέρτο Μασίας, εκπρόσωπος του Συνδικάτου για τη Στέγαση Carabanchel, μία από τις οργανώσεις που βρίσκεται πίσω από τον καταυλισμό διαμαρτυρίας.

«Είμαστε όλοι η Μαρικάρμεν», «Ούτε μία ακόμη Μαρικάρμεν» γράφουν τα συνθήματα στα πανό που έχουν τοποθετηθεί στην Πουέρτα δελ Σολ, επίκεντρο της διαμαρτυρίας των Αγανακτισμένων κατά της λιτότητας και της διαφθοράς το 2011, μια αναφορά στην 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, στην οποία έγινε έξωση από το διαμέρισμα όπου ζούσε επί σχεδόν 70 χρόνια.

Την Τετάρτη, τα πλάνα με την απομάκρυνσή της πάνω σε φορείο, αφού η αστυνομία έσπασε την πόρτα του σπιτιού της, συγκλόνισαν τον κόσμο και επανέφεραν στο προσκήνιο τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του 2027.

Ήδη, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δεσμεύτηκε να ανακοινώσει αύριο, Τρίτη, ένα νομοσχέδιο για τη στέγαση, που θα περιλαμβάνει μέτρα για την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων και περιορισμούς στις εξώσεις.

Χθες, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε ο Ισπανός σκηνοθέτης, Πέδρο Αλμοδόβαρ.

«Η ισπανική κοινωνία δεν μπορεί να ανεχθεί αυτό το πρόβλημα για ούτε μια ακόμη ημέρα. Οι πολιτικοί υπεύθυνοι πρέπει να το λύσουν επειδή αυτοί μας κυβερνούν», δήλωσε μιλώντας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό RTVE.

Ένας από τους οργανωτές του κινήματος φώναξε από τα μεγάφωνα: «Θα δώσουμε ζωή σε αυτό (σ.σ. τον καταυλισμό) (…) προκειμένου η κατοικία να πάψει να είναι ένα εμπορικό προϊόν και να γίνει αγαθό πρώτης ανάγκης».

«Δεν μπορούμε άλλο. Είτε το σύστημα ενοικίασης θα καταρρεύσει, είτε θα πέσει η κυβέρνηση», έγραψε στο Χ η Ένωση Ισπανών Ενοικιαστών, το οποίο έχει καλέσει τους πολίτες να συμμετάσχουν στον καταυλισμό, ο οποίος στήθηκε «αυθόρμητα» έπειτα από μια διαδήλωση στην οποία πήραν μέρος δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι το Σάββατο.

Οι τοπικές αρχές της Μαδρίτης, υπό την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος, ζήτησαν χθες, Κυριακή, να αποκατασταθεί η τάξη στην πλατεία Πουέρτα δελ Σολ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Αμπασκάλ, που έχει αναχθεί σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, έχει καλέσει τους Ισπανούς να ενταχθούν στη μάχη με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα πριν τη διαδήλωση του Σαββάτου.

Ο Σάντσεθ τής απάντησε χθες: «Χθες η Μαρικάρμεν έφτιαξε ένα βίντεο και ζήτησε από την ισπανική κυβέρνηση και από εμένα προσωπικά να παρουσιάσουμε την επόμενη Τρίτη βασιλικό διάταγμα προκειμένου να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο θέμα της στέγασης, που βιώνουν πολλές ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και εκατομμύρια και εκατομμύρια Ισπανοί και Ισπανίδες».

«Μαρικάρμεν, έχω ένα μήνυμα για εσένα. Η κυβέρνηση εργάζεται άοκνα για να παρουσιάσει την επόμενη Τρίτη ένα βασιλικό διάταγμα για τη στέγαση. Και ζητώ από τις κοινοβουλευτικές ομάδες να καταβάλουν μία τελευταία προσπάθεια για να επικυρωθεί από το κοινοβούλιο», πρόσθεσε ο Σάντσεθ.

Διπλασιασμός των ενοικίων

Η Αμπασκάλ αναγκάστηκε να φύγει από το διαμέρισμα όπου ζούσε αφού μια εταιρεία αγόρασε το ακίνητο και αύξησε το ενοίκιό της κατά 275%, με αποτέλεσμα να φτάσει τα 2.650 ευρώ, σύμφωνα με την Ένωση Ισπανών Ενοικιαστών.

Το περιστατικό αυτό επανέφερε στο προσκήνιο με σκληρό τρόπο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί στην Ισπανία να βρουν προσιτά ακίνητα, με πολλούς να κατηγορούν τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις κατοικιών—όπως το Airbnb— και τα funds ότι ωθούν τις τιμές προς τα πάνω και μειώνουν την προσφορά.

Μέσα σε μια δεκαετία η μέση τιμή του τετραγωνικού, στα σπίτια προς ενοικίαση, σχεδόν διπλασιάστηκε φτάνοντας τα 15,1 ευρώ τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο σε θέματα κτηματαγοράς ιστότοπο Idealista. Για αγορά, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό ανέρχεται στα 2.355 ευρώ, αύξηση άνω του 50% μέσα σε δέκα χρόνια.

Εξάλλου, συγκεκριμένα η Μαδρίτη βρίσκεται στην πρώτη θέση για το 2025 και το 2026 στην παγκόσμια λίστα του δικτύου Barnes με τις πόλεις που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα πολυτελείας. Την ίδια ώρα η ισπανική πρωτεύουσα διαθέτει τόσο περιορισμένο αριθμό κοινωνικών κατοικιών, ώστε ορισμένα διαμερίσματα αυτού του είδους διατίθενται μέσω κλήρωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

«Από τον “ποδοσφαιρικό νάνο” στον εφιάλτη του Κλοπ: Τι γράφουν τα γερμανικά ΜΜΕ»

Μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία: Κάηκε καφετέρια και επεκτάθηκε σε πολυκατοικία - Ένοικοι παγιδεύτηκαν

Βενιζέλειο: Κατάρρευση οροφής πάνω από τα κρεβάτια των γιατρών – Αυτό είναι το ΕΣΥ «στα καλύτερά του»;