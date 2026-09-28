Μήνυση Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το λογισμικό Pegasus

Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με τη μήνυση που υπέβαλε ο Στέλιος Κούλογλου στην Εισαγγελία της Αθήνας.

Ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος κατήγγειλε παρακολούθησή του με παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με άλλο κατασκοπευτικό λογισμικό, το Pegasus, που είναι εντελώς διαφορετικό στη χρήση και στα αποτελέσματα παρακολούθησης, από το Predator.

Το συγκεκριμένο λογισμικό, όπως αποκαλύφθηκε μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε, μπορεί να μπλοκάρει το κινητό και να παρακολουθεί τις επικοινωνίες για μία ημέρα, όταν κάτι ειδικά ενδιαφέρει εκείνους που το χειρίζονται.

Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της ισραηλινής εταιρείας που το κατασκευάζει, όχι όμως κατά εκείνων που το χρησιμοποίησαν, γιατί κάτι τέτοιο, προς το παρόν, δεν είναι γνωστό και αποτελεί το αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας.

Σύμφωνα με τη μήνυση, εξειδικευμένη εξέταση του Citizen Lab διαπίστωσε πρόσφατα την παρακολούθηση-παγίδευση της συσκευής του Στέλιου Κούλογου, γύρω στις 21 Οκτωβρίου 2022 και ξανά στις 6 και 7 Μαρτίου 2023. Ο Στέλιος Κούλογλου στη μήνυση του συνδέει την παγίδευση του με τις ημερομηνίες που συνέπιπταν με κρίσιμες φάσεις των εργασιών στην επιτροπή PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέλος και η οποία ασχολείτο με τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Η σημασία της εν λόγω μήνυσης, που αφορά σε αδικήματα παραβίασης απορρήτου και παράνομης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, είναι ότι έχει να κάνει με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς, μετά το 2022, η νομοθεσία άλλαξε και τα αδικήματα, τα σχετιζόμενα με τις παρακολουθήσεις, προβλέφθηκε να τιμωρούνται και να διώκονται βαρύτερα.

Η μήνυση Κούλογλου αναμένεται να διερευνηθεί από την Εισαγγελία της Αθήνας, καθώς δε σχετίζεται με τις έρευνες για το Predator, όπου οι έρευνες διαβιβάζονται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Μετά την κατάθεση της μήνυσης του, ο Στέλιος Κούλογλου δήλωσεότι οι υποκλοπές αφορούν όλους τους πολίτες και εξέφρασε την ελπίδα να διερευνηθεί η υπόθεση από την ελληνική Δικαιοσύνη. Ο δικηγόρος του, Ζαχαρίας Κεσσές, υπογράμμισε το γεγονός, ότι οι νέες καταγγελίες αφορούν σε αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα και σε άλλο λογισμικό που ενεργοποιήθηκε μετά το Predator.

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