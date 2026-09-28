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ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Η στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στην καφετέρια (βίντεο)

Φωτιά στη Νέα Ιωνία
clock 10:37 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Βίντεο από την στιγμή που ξέσπασε η φωτιά σε ισόγειο τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία, στην οδό Κασταμονής, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας και μέσα σε λίγη ώρα επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους, προκαλώντας ζημιές στα διαμερίσματα του κτιρίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν ενοίκους.

Όπως περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής, οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα από το ισόγειο προς τους τρεις ορόφους, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες προηγήθηκε ένας κρότος πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά. Μεταξύ των πιθανών σεναρίων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο ατυχήματος με εύφλεκτα υλικά, τα οποία ενδέχεται να βρίσκονταν στον χώρο της καφετέριας που λειτουργούσε στο ισόγειο.

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