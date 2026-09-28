Εργαζόμενοι ΠΑΓΝΗ: Καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές

Σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές του ΠΑΓΝΗ καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, με αφορμή νέο περιστατικό εισροής νερών στον χώρο έξω από ασανσέρ κλινικής του Γ΄ κτιρίου.

Το Σωματείο κάνει λόγο για προβλήματα που συνδέονται με την παλαιότητα των εγκαταστάσεων, την υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη διαχρονική υποχρηματοδότηση, θέτοντας παράλληλα ζήτημα ασφάλειας για ασθενείς, συνοδούς και εργαζόμενους.

Αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Το νέο περιστατικό με νερά να πλημμυρίζουν τον χώρο έξω από το ασανσέρ κλινικής του Γ΄ κτιρίου του ΠΑΓΝΗ επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, τις επανειλημμένες καταγγελίες του Σωματείου για τα σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές και τη συντήρησή τους. Προβλήματα που οφείλονται τόσο στην παλαιότητα των εγκαταστάσεων και την υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας όσο και στη διαχρονική υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Το σοβαρότατο πρόβλημα της ανεπαρκέστατης συντήρησης των κτιριακών υποδομών δεν αφορά μόνο το ΠΑΓΝΗ. Παρόμοια περιστατικά, όπως πτώσεις τμημάτων οροφών, προβλήματα και πτώσεις ανελκυστήρων, καθώς και πυρκαγιές, έχουν καταγραφεί σε πολλές δημόσιες μονάδες υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Ενδεικτικά, έχουν σημειωθεί περιστατικά πτώσης οροφής και προβλήματα με ανελκυστήρες στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», πυρκαγιές στα Νοσοκομεία «Τζάνειο», «Σωτηρία» και «Άγιος Ανδρέας», καθώς και πτώσεις οροφών στο Νοσοκομείο Νίκαιας, στο Νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χρόνιας υποχρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας από όλες τις κυβερνήσεις, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει ως συνέπεια την ανεπαρκέστατη έως και ανύπαρκτη συντήρηση των κτιριακών υποδομών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής είναι και η επικίνδυνη υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών των νοσοκομείων, η οποία έχει δραματικές επιπτώσεις τόσο στην ασφαλή λειτουργία των μονάδων όσο και στις συνθήκες εργασίας των εναπομεινάντων εργαζομένων. Η κατάσταση αυτή συνδυάζεται με την ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικές εταιρείες, επιλογή που κοστίζει πολλαπλάσια σε σχέση με την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού.

Χαρακτηριστικά, στην Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ εργάζονται μόλις 27 μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ υπάρχουν 62 κενές οργανικές θέσεις σε σύνολο 89. Την ίδια στιγμή, σε εργασιακή ομηρία διαρκείας βρίσκονται 23 συμβασιούχοι εργαζόμενοι, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι καλύπτουν κρίσιμες και πάγιες ανάγκες του νοσοκομείου, αντιμετωπίζουν την άρνηση όλων των κυβερνήσεων να μετατρέψουν τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου.

Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση, διά στόματος του Υπουργού Υγείας, διατείνεται σε όλους τους τόνους ότι το ΕΣΥ μεταμορφώνεται “στη γη της επαγγελίας" με τις ανακαινίσεις.

Οι κυβερνητικές φιέστες και το γλέντι που στήνεται μαζί με επιχειρηματικούς ομίλους στα δημόσια νοσοκομεία για τις ανακαινίσεις των ΤΕΠ, με «πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης» —πόροι που προέρχονται από τη φορολογία του λαού— δεν μπορούν να κουκουλώσουν την πολιτική της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια υγειονομικών, ασθενών και συνοδών.

Ως Σωματείο απαιτούμε:

Άμεση και πλήρη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Ουσιαστικό και τακτικό έλεγχο και συντήρηση των κτιριακών υποδομών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των δημόσιων νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, με γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

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