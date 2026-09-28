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Δυο Μαύρα Πουκάμισα: Ο έρωτας του Μανούσου για τη Μαρκέλλα δεν κρύβεται πια

δυο μαυρ
clock 11:00 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς, «Δύο μαύρα πουκάμισα», σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, οι σχέσεις δοκιμάζονται και οι κρυφές επιθυμίες βγαίνουν στην επιφάνεια.

Τι θα δούμε απόψε;

Επεισόδιο 6ο: Ο έρωτας του Μανούσου για τη Μαρκέλλα δεν κρύβεται πια κι η τολμηρή του προσέγγιση την αναστατώνει βαθιά, γιατί ούτε σ’ εκείνη είναι αδιάφορος. Την ίδια στιγμή, ο Σήφης νιώθει να χάνει έδαφος, ενώ η ανησυχία για την υγεία του Λευτέρη μεγαλώνει δραματικά. Ο Νικήτας πιστεύει πως η μητέρα του υποχωρεί και αρχίζει να συμπαθεί την Ελπίδα, όμως η Σοφία έχει άλλα, δόλια σχέδια. Παράλληλα, η στάση του Μιχάλη απέναντι στη Μαρκέλλα γίνεται όλο και πιο αδιάφορη κι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διάψευση των προσδοκιών της. Και ενώ όλα φαίνεται να μπερδεύονται, ένα απρόσμενο «ναι» αλλάζει τα δεδομένα.

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