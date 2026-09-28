Έριξαν μπογιές στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου (βίντεο)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Καταδρομική επίθεση σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο του υποψηφίου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, Ανδρέα Λοβέρδου, όταν ομάδα αγνώστων προχώρησε σε ρίψη κόκκινης μπογιάς στην είσοδο και στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου.

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές στην εξωτερική όψη του γραφείου και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα ή τα κίνητρα των ατόμων που πραγματοποίησαν την επίθεση.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία και διεκδικεί την εκλογή του στη Βουλή στον Νότιο Τομέα της Αθήνας.

Διαβάστε επίσης

Τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος επί τάπητος – Την Τετάρτη οι αποφάσεις στο υπουργικό συμβούλιο

Νίκος Δένδιας: Θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης