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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Έριξαν μπογιές στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου (βίντεο)

Μπογιά στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου
clock 10:23 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Καταδρομική επίθεση σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο του υποψηφίου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, Ανδρέα Λοβέρδου, όταν ομάδα αγνώστων προχώρησε σε ρίψη κόκκινης μπογιάς στην είσοδο και στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου.

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές στην εξωτερική όψη του γραφείου και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα ή τα κίνητρα των ατόμων που πραγματοποίησαν την επίθεση.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία και διεκδικεί την εκλογή του στη Βουλή στον Νότιο Τομέα της Αθήνας.

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Ανδρέας Λοβέρδος μπογιά
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