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ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι αν είχαμε περισσότερα χρήματα; - Τι απαντά η επιστήμη

ΧΡΗΜΑΤΑ
clock 10:31 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα οικονομικό πρόβλημα μπορεί πολλές φορές να λυθεί με χρήματα. Μια παρεξήγηση, μια απογοήτευση ή η αίσθηση ότι κανείς δεν μας ακούει απαιτούν κάτι διαφορετικό: χρόνο και ειλικρινή επικοινωνία. Εκεί εντοπίζει ο ψυχολόγος Ντέιβιντ Ρόσμαριν μια λιγότερο ορατή δυσκολία που μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και σε οικογένειες με μεγάλη οικονομική άνεση.

Ο Ρόσμαριν, που διδάσκει στην Ιατρική Σχολή του Harvard, έχει εργαστεί με ιδιαίτερα εύπορους ανθρώπους. Περιγράφοντας την κλινική του εμπειρία σε άρθρο του στο TIME, αναφέρει περιπτώσεις στις οποίες η δυνατότητα πληρωμής για σχεδόν οποιαδήποτε λύση επέτρεπε στα μέλη μιας οικογένειας να αναβάλλουν μια αναγκαία συζήτηση. Η παρατήρησή του αφορά τις οικογένειες με τις οποίες έχει εργαστεί· δεν σημαίνει ότι ο πλούτος οδηγεί από μόνος του σε μοναξιά ή προβλήματα ψυχικής υγείας.

Τι μπορούν να προσφέρουν τα χρήματα

Η οικονομική ασφάλεια έχει πραγματική αξία. Κάνει ευκολότερη την κάλυψη βασικών αναγκών, μειώνει την πίεση της καθημερινότητας και δίνει περισσότερες επιλογές για τη φροντίδα της υγείας και τον ελεύθερο χρόνο.

Η σχέση εισοδήματος και ευτυχίας, μάλιστα, δεν σταματά απαραίτητα μόλις καλυφθούν τα αναγκαία. Έρευνα των Μάθιου Κίλινγκσγουορθ, Ντάνιελ Κάνεμαν και Μπάρμπαρα Μέλερς βρήκε ότι, κατά μέσο όρο, η βιωμένη ευεξία αυξάνεται μαζί με το εισόδημα, αν και η εικόνα διαφέρει μεταξύ των ανθρώπων.

Η αξία της ανθρώπινης σύνδεσης

Αυτό που επισημαίνει ο Ρόσμαριν είναι το όριο της οικονομικής λύσης: μπορεί να προσφέρει βοήθεια, αλλά δεν αρκεί πάντα για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη ή να δείξει σε κάποιον ότι τον καταλαβαίνουμε.

Στο ίδιο συμπέρασμα για τη σημασία των σχέσεων οδηγεί, από άλλη αφετηρία, η Harvard Study of Adult Development. Η μακροχρόνια έρευνα έχει αναδείξει τη στενή σύνδεση των ποιοτικών ανθρώπινων δεσμών με την ευτυχία και την υγεία.

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