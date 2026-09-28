Κρήτη: Έρχεται κακοκαιρία – Βροχές και καταιγίδες από την Τρίτη

Με βαρύ φθινοπωρινό σκηνικό ξεκινά η εβδομάδα στην Κρήτη, με τοπικές βροχές και αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν κατά διαστήματα έως και την Παρασκευή, πριν σταδιακά υποχωρήσουν.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανόλη Λέκκα η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει από το βράδυ της Τρίτης (29.09) με τη κορύφωση των φαινομένων να αναμένεται το απόγευμα της Πέμπτης (01.10). Όπως επισημαίνει, η ένταση των φαινομένων απαιτεί αυξημένη ετοιμότητα από τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Για σήμερα Δευτέρα (28.09) προβλέπονται τοπικές βροχές με σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5-6 μποφόρ ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη (29.09) αναμένεται η αλλαγή του σκηνικού του καιρού καθώς θα επικρατήσουν βροχές ήπιου χαρακτήρα ενώ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί λίγο πιο πάνω από τους 20 βαθμούς κελσίου.

Την Τετάρτη (30.09) προβλέπεται συννεφιά, βροχές και μπόρες, με πιθανότητα καταιγίδων. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21-22 βαθμούς.

Η Πέμπτη (01.10) αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, με εντονότερες βροχοπτώσεις, πιθανές καταιγίδες και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Από την Παρασκευή (02.10) τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν και ο καιρός να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση

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