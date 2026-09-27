Ποιοι θα πάρουν αυξήσεις τον Ιανουάριο λόγω μείωσης της παρακράτησης φόρου

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Αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημά τους θα δουν από τον Ιανουάριο και κάθε οι τρίτεκνοι φορολογούμενοι, λόγω της μείωσης του παρακρατούμενου φόρου επί των αποδοχών τους, σε εφαρμογή της νέας κλίμακας.

Οι αυξήσεις στις αποδοχές που θα παίρνουν «στο χέρι» κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και στους υψηλόμισθους θα φτάσουν μέχρι και σε 150 ευρώ το μήνα στα καθαρά ποσά αποδοχών τους, για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και μέχρι 128,57 ευρώ για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στον δημόσιο τομέα το ετήσιο εισόδημα απαρτίζεται από 12 μισθούς και στον ιδιωτικό τομέα από 14 μισθούς.

Πάντως, η ευνοϊκή αλλαγή για τους τρίτεκνους, οι οποίοι έμειναν έξω από το περυσινό πακέτο της ΔΕΘ οφείλεται στη μείωση συντελεστή φορολόγησής τους στο 0% έως τα πρώτα 20.000 ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό, μηδενίζεται ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για όσους έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα, κατά αναλογία με ό,τι εφαρμόστηκε για τους νέους έως 25 ετών και για τους πολύτεκνους.

Οι μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα δουν τις αυξήσεις από τον Ιανουάριο του 2027, ενώ για τους τρίτεκνους αυτοπασχολούμενους το όφελος θα γίνει ορατό το 2028, με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2027.

Με βάση την ανάλυση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μειώσεις θα δουν συνολικά 86.927 φορολογούμενοι, εκ των οποίων 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και 53.033 είναι μισθωτοί.

Τα κέρδη

Ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή για τα ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, σημαίνει πως:

Ο τρίτεκνος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ και από το 2027 μηδενίζεται.

Ο τρίτεκνος μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, πληρώνει φόρο 620 ευρώ και από το 2027 μηδενίζεται.

Ο τρίτεκνος μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, πληρώνει φόρο 2.820 ευρώ και θα πληρώνει 1.020 ευρώ, έχοντας ετήσιο όφελος 1.800 ευρώ.

Το όφελος ανά μήνα στον δημόσιο τομέα

Με βάση τα ανωτέρω η μείωση του μηνιαίου παρακρατούμενου φόρου και η αντίστοιχη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος στον δημόσιο τομέα κλιμακώνεται ως εξής:

Για μηνιαίο εισόδημα 1.200 ευρώ το όφελος είναι 0,33 ευρώ τον μήνα.

Για μηνιαίο εισόδημα 1.200 ευρώ το όφελος είναι 0,33 ευρώ τον μήνα.

Για μηνιαίο εισόδημα 1.400 ευρώ το όφελος είναι 22,33 ευρώ τον μήνα.

Για μηνιαίο εισόδημα 1.600 ευρώ το όφελος είναι 44,33 ευρώ τον μήνα.

Για μηνιαίο εισόδημα 1.800 ευρώ το όφελος είναι 81ευρώ τον μήνα.

Για μηνιαίο εισόδημα 2.000 ευρώ το όφελος είναι 125 ευρώ τον μήνα.

Για μηνιαίο εισόδημα 2.200 ευρώ το όφελος είναι 150 ευρώ τον μήνα.

Για υψηλότερο εισόδημα η μείωση του παρακρατούμενου φόρου περιορίζεται στα 150 ευρώ.

Τι θα ισχύσει στον ιδιωτικό τομέα

Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα το μηνιαίο όφελος από τη μειωμένη παρακράτηση φόρου κλιμακώνεται ως ακολούθως.

Για μηνιαίο εισόδημα μέχρι 1.000 ευρώ δεν υπάρχει όφελος διότι ήταν ήδη αφορολόγητοι

Για μηνιαίο εισόδημα 1.200 ευρώ το όφελος θα είναι 19,14 ευρώ.

Για μηνιαίο εισόδημα 1.400 ευρώ το όφελος θα είναι 41,14 ευρώ.

Για μηνιαίο εισόδημα 1.600 ευρώ το όφελος θα είναι 82 ευρώ.

Για μηνιαίο εισόδημα 1.800 ευρώ το όφελος θα είναι 126 ευρώ.

Για μηνιαίο εισόδημα 2.200 ευρώ το όφελος θα είναι 128,57 ευρώ.

Για υψηλότερα εισοδήματα το όφελος από τη μείωση της παρακράτησης περιορίζεται στα 128,57 ευρώ.

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