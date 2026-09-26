Σήμα κινδύνου για τα Αστερούσια: Κινδυνεύει να χαθεί η πιστοποίηση της UNESCO λόγω αδράνειας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ορατός είναι ο κίνδυνος να χάσουν τη διεθνή πιστοποίηση της UNESCO βρίσκονται τα Αστερούσια Όρη, εξαιτίας της πλήρους αδράνειας που επιδεικνύει η αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης του Αποθέματος Βιόσφαιρας.

Τον κώδωνα του κινδύνου για την απώλεια αυτού του σπουδαίου παγκόσμιου τίτλου κρούει με επίσημο αίτημα συζήτησης ο Πρόεδρος του Δικτύου Συλλόγων Μεσσαράς και μέλος της Τοπικής Επιτροπής, Μιχάλης Σπυριδάκης, καταγγέλλοντας καθολική στασιμότητα που απειλεί ευθέως το περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό μέλλον της Νότιας Κρήτης.

Η επιστολή προς την Περιφέρεια Κρήτης και τους εμπλεκόμενου δήμους:

Με την παρούσα επιστολή, και με την ιδιότητά μου ως προέδρου του Δικτύου Συλλόγων Μεσσαράς και ταυτόχρονα ως μέλος τής μη συγκροτηθείσης εις Σώμα Συντονιστικής Επιτροπής ΟΥΝΕΣΚΟ των Αστερουσίων, επιθυμώ να φέρω προς συζήτησιν στην Συνεδρίαση τού Περιφερειακού Συμβουλίου ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την περιβαλλοντική, πολιτιστική και αναπτυξιακή πορεία τής νότιας Κρήτης και να προφυλάξω τούς εμπλεκόμενους εις αυτό από τίς αναφυόμενες ποινικές ευθύνες.





Η ένταξη των Αστερουσίων Ορέων στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας τού Προγράμματος MAB τής UNESCO αποτέλεσε μίαν ιστορική κατάκτηση, η οποία βασίστηκε στην δέσμευση για την προστασία τού υπάρχοντος οικοσυστήματος και την αειφόρο ανάπτυξη τής περιοχής.

Ωστόσο, διαπιστώνουμε με βαθιά απογοήτευση ότι η θεσμοθετημένη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης του Αποθέματος λειτουργεί ως «επιτροπή-φάντασμα», καθότι ουδέποτε συγκροτήθηκε ως Σώμα, ενέργεια απαραίτητη για την λήψη κάθε απόφασης εκτέλεσης έργων, χρηματοδότησης αυτών κλπ.

Στο πλαίσιο άσκησης τού εκ τού νόμου δικαιώματος πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 5 τού Ν. 2690/1999 και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, υπέβαλλα αίτημα χορήγησης των σχετικών εγγράφων την 30-06-2026.

Είς απάντησίν τού ανωτέρω μου εγγράφου, το Δ.Σ. τής 26ης Αυγούστου 2026 της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., αναφορικά με ζητήματα λειτουργίας, δράσης και οικονομικής διαχείρισης της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης Αστερουσίων (Τ.Ε.Δ.Α.) μού δόθηκε έγγραφο-έκθεση πεπραγμένων, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Αναπτυξιακή.

Δυστυχώς στο έγγραφο αυτό δεν αναφέρονται οι αντίστοιχες αποφάσεις τής καθ’ύλην αρμόδιας Συντονιστικής Επιτροπής, οι οποίες αφορούν κάθε δράση χρηματοδότησης από το έτος 2020 έως το έτος 2025.

Δηλαδή επί σειράν ετών χρηματοδοτούνταν δράσεις άνευ αποφάσεων τού Αρμοδίου Οργάνου!

Αναφέρω χαρακτηριστικά ορισμένες των δράσεων:





1. Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ από το 2020 έως το 2025 έχει γίνει με ανάδοχο το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον πολιτισμό και την αειφόρο ανάπτυξη (ΜΙΟ-Ε05ΟΕ). Επικεφαλής του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης (MIO-ECSDE) είναι ο κ. Καθηγητής Μιχαήλ Ι. Σκούλλος. Και ο κ. Καθηγητής Μιχαήλ Ι. Σκούλλος έχει στενή, και θεσμική σχέση με το πρόγραμμα για τίς Βιόσφαιρες τής UNESCO των Αστερουσίων.

Η δικαιολογία πού αναφέρεται «Είναι νόμιμο και θεμιτό, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας, οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά και το MIO-ECSDE λειτουργεί ως επιστημονικός εταίρος υλοποίησης και όχι ως εμπορικός ανάδοχος με σκοπό το κέρδος.» είναι απαράδεκτη και υποβολιμαία και εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα.

Με τα ποσά σε ευρώ

16/12/2020 με ΦΠΑ = 19.840,00

29/08/2022 με ΦΠΑ = 15.376,00

15/09/2023 με ΦΠΑ = 35.960.00

21/10/2024 με ΦΠΑ = 24,676.00

04/12/2024 με ΦΠΑ = 7.316,00

22/10/2025 με ΦΠΑ = 29.698,00

Θα πρέπει να τονισθεί εδώ ότι Η UNESCO το χαρακτηρίζει ως seminar and training (Σεμινάριο και Εκπαίδευση) και όχι με τον βαρύγδουπο τίτλο ενός Πανεπιστημίου!





2. ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ από την Οργάνωση ΠΛΟΗΓΟΣ, που είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής Βιόσφαιρας ΟΥΝΕΣΚΟ Αστερουσίων.

Με το ποσόν (μέ ΦΠΑ) = 5.952,00 ευρώ

Για ποιες συγκεκριμένες δράσεις ή υπηρεσίες?





3. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ , που είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής Βιόσφαιρας ΟΥΝΕΣΚΟ των Αστερουσίων. Για ποιες δράσεις χορηγήθηκαν τα παρακάτω ποσά?

Με τα ποσά σε ευρώ

14/11/2022 με ΦΠΑ= 29.760,00

15/09/2023 με ΦΠΑ= 1.240,00

30/12/2025 με ΦΠΑ= 10.240,00





4. Όλες οι υπόλοιπες αναφερόμενες δράσεις, εκδηλώσεις κλπ





Δεν μου έχουν χορηγηθεί τα ακόλουθα:

1. Το Πρακτικό Συνεδρίασης Συγκρότησης τής Συντονιστικής Επιτροπής εις Σώμα, όπου θα αναφέρονται και ο ορισμός Προέδρου και λοιπών Διοικητικών θέσεων και Επιτροπών. Άνευ αυτού

2.Τά πρακτικά όλων των συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής του Αποθέματος Βιόσφαιρας Αστερουσίων από τη σύστασή της έως σήμερα και ιδιαιτέρως εκείνα τα πρακτικά τα οποία αφορούν τις ακριβείς αποφάσεις των ποικίλων χρηματοδοτήσεων. Eαν αυτά δεν υπάρχουν, τότε υπάρχει πρόβλημα. Εάν δε συνταχθούν εκ των υστέρων, τότε τα προβλήματα αυξάνονται.

3.Οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί σχετικά με την λειτουργία και διαχείριση του Αποθέματος.

4.Τυχόν εκθέσεις πεπραγμένων, σχέδια δράσης ή άλλα προγραμματικά έγγραφα.

5.Τυχόν αποφάσεις ανάθεσης έργων, μελετών ή υπηρεσιών πού αφορούν το Απόθεμα.

6.Τό ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης ή άλλο εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο, εφόσον υφίσταται.





Συγκεκριμένα, η Συντονιστική Επιτροπή Βιόσφαιρας Αστερουσίων δεν έχει συγκροτηθεί σέ Σώμα και τελεί σε πλήρη αδράνεια, πάνω από 5-6 χρόνια

Και δεν υπάρχει επίσημος δίαυλος επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία μέσω τής νόμιμης συντονιστικής Επιτροπής.





1. Απουσία Προστασίας & Ανάπτυξης: Κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την προώθηση των τοπικών προϊόντων και τον ήπιο τουρισμό παραμένουν στο «πάγωμα», στερώντας από τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις σημαντικές ευκαιρίες και χρηματοδοτικά εργαλεία.

2. Θεσμικό Έλλειμμα: Οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες παραμένουν πλήρως αποκλεισμένοι από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τον τόπο τους.

3. Χώρος Δράσεων: Δεν αναφέρεται πουθενά πού λαμβάνουν χώρα οι διάφορες εκδηλώσεις. Εάν αφορούν μόνον έναν συγκεκριμμένον χώρο, τότε υπάρχει πρόβλημα.





Επειδή η διατήρηση τής ταυτότητας των Αστερουσίων απαιτεί υπεύθυνη, διαφανή και ζωντανή διοίκηση και όχι επιτροπές οι οποίες υπάρχουν μόνον «στα χαρτιά».

Image

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ :

1. Να εισαχθεί το παρόν θέμα προς συζήτηση στην Ημερήσια Διάταξη κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίαση τού Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

2. Να κληθούν και να τοποθετηθούν οι ορισθέντες εκπρόσωποι τής Περιφέρειας και των Δήμων της αδρανή Συντονιστική Επιτροπή, προκειμένου να εξηγήσουν τούς λόγους της πλήρους αδράνειας του οργάνου.

3. Να ληφθεί Απόφαση για την άμεση συγκρότηση σε Σώμα της Συντονιστικής Επιτροπής, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

δράσεων, καθώς και την θέσπιση τακτικών δημόσιων απολογισμών προς την τοπική κοινωνία.





Τα Αστερούσια ανήκουν στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εκεί και όχι σέ 2-3 ανθρώπους όπως και στο παγκόσμιο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, και δεν μπορεί να αφήνονται στην τύχη τους λόγω διοικητικής αδράνειας ή δόλου.

Δ.Σ. τής 26ης Αυγούστου 2026

Με εκτίμηση,





Σπυριδάκης Μιχάλης - Πρόεδρος του Δικτύου Συλλόγων Μεσσαράς και μέλος της Τοπικής Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποθέματος των Αστερουσίων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Η σύλληψη του 40χρονου έξω από το σπίτι νεαρής κοπέλας και το σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας

Κρήτη: Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα κάνναβης – Εκριζώθηκαν 770 δενδρύλλια στον Αποκόρωνα