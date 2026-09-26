Μπάσκετ: Τζάμπολ για τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν στο Super Cup

Τζάμπολ στους ημιτελικούς του Super Cup θα γίνει σήμερα (26/9) στο κλειστού του Περιστερίου, με τους ημιτελικούς Ολυμπιακός-ΑΕΚ (25/9, 16:45) και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (26/9, 21:00).

Οι τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν μία θέση στον τελικό της Κυριακής και την ευκαιρία να σηκώσουν το πρώτο εγχώριο τρόπαιο της σεζόν.

7o SUPER CUP 2026

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου



16:45 Ολυμπιακός-ΑΕΚ



21:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου



20:00 ΤΕΛΙΚΟΣ

Η ΑΕΚ δήλωσε πέντε ξένους για το Super Cup, πλήρης ο Ολυμπιακός

Τη δεδομένη στιγμή, οι οκτώ ξένοι που έχουν δηλωθεί από τον Ολυμπιακό στον ΕΣΑΚΕ είναι οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γιαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουορντ, Εμπάι Εντιάι, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς ο Αμερικανός είναι τιμωρημένος με ποινή επτά αγωνιστικών. Η τιμωρία του θα αρχίσει να μετρά από τη στιγμή που θα συμπεριληφθεί οριστικά στην οκτάδα των ξένων των Ερυθρόλευκων.

Εκτός λίστας βρίσκεται προς το παρόν ο Κόρι Τζόσεφ, ωστόσο οι Πειραιώτες διατηρούν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε αλλαγή μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η ΑΕΚ αναμένεται να παραταχθεί με πολλά προβλήματα. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός πως δήλωσε πέντε ξένους ενόψει των αναμετρήσεων, αλλά εκτός απροόπτου θα είναι σε θέση να αγωνιστούν οι τέσσερις. Φρανκ Μπάρτλεϊ, Τομά Ερτέλ, Νέλι Τζόζεφ, Λάντερς Νόλεϊ και Ντέρικ Γουίλιαμς είναι οι παίκτες που δήλωσε η Ένωση, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ο τελευταίος δεν θα παίξει. Αυτό γιατί ο Αμερικανός φόργουορντ δεν έχει μπει ακόμη σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης μετά τον τραυματισμό του στο πόδι.

Για τον ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φιζέλ, οι οποίοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της αποκατάστασής τους και πλησιάζουν στην επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση.

Διαφορετική είναι η περίπτωση του Λούκας Λεκαβίτσιους, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Ο Λιθουανός περιμένει ακόμη την έκδοση του ελληνικού διαβατηρίου του και η ΑΕΚ δεν μπορεί να τον δηλώσει στην παρούσα φάση.

Αν δηλωθεί ως ξένος, δεν θα υπάρχει στη συνέχεια η δυνατότητα αλλαγής του συγκεκριμένου καθεστώτος βάσει των κανονισμών του ΕΣΑΚΕ. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα στερηθεί τις υπηρεσίες του στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Επανάληψη του τελικού του «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντραρίστηκαν πριν μερικές μέρες στον τελικό του 8ου «Παύλος Γιαννακόπουλος», αλλά τώρα το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλείται να επιλέξει τους έξι ξένους που θα βρίσκονται στη 12άδα για τον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup. Αυτή τη στιγμή, στη λίστα των οκτώ ξένων που έχουν δηλωθεί για την GBL βρίσκονται οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο τραυματίας Ναν και η απόφαση του Παναθηναϊκού να συμπεριλάβει τον Αμερικανό γκαρντ στην οκτάδα, εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, έχει να κάνει με την τιμωρία δύο αγωνιστικών που τον ακολουθεί από τους περσινούς τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει τη δυνατότητα να εκτίσει την ποινή του.

Αντίθετα, εκτός λίστας έχουν μείνει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, οι τραυματίες Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ. Ο τελευταίος εξακολουθεί να περιμένει την έκδοση του ελληνικού διαβατηρίου του.

Ο Δικέφαλος του Βορρά αναχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής για την Αθήνα, όπου θα διεξαχθεί η διοργάνωση, με την τεχνική ηγεσία να έχει στη διάθεσή της όλους τους παίκτες του ρόστερ. Συγκεκριμένα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν και οι 15 επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.

Να σημειωθεί πως, οι ομάδες μπορούν να προβούν σε αλλαγή στη λίστα με τους ξένους μέχρι το πρωί του Σαββάτου στις 12:00, ενώ για την εξάδα των ξένων κάθε ομάδα πρέπει να δηλωθεί τρεις ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα.