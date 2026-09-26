Ηράκλειο: Αναβολή των σημερινών παραστάσεων στα Κηποθέατρα του Ηρακλείου λόγω κακοκαιρίας

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Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει το κοινό ότι οι προγραμματισμένες για σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις στους χώρους των Κηποθεάτρων της πόλης αναβάλλονται οριστικά, εξαιτίας της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των θεατών, των καλλιτεχνών και του τεχνικού προσωπικού, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

Μεταξύ των παραστάσεων που επηρεάζονται είναι η μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση «Χορεύουμε για τα Παιδικά Χωριά SOS», καθώς και η μουσικο-φιλολογική βραδιά «Πληθυσμοί της πόλης του Ηρακλείου τον 19ο αι.».

Τι θα γίνει με τις νέες ημερομηνίες

Η δημοτική αρχή εκφράζει τη λύπη της για την αναστάτωση και κάνει γνωστό ότι: Θα υπάρξει νεότερη επίσημη ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση αυτή θα προσδιορίζεται ο νέος χρόνος και τόπος διεξαγωγής για κάθε μία από τις αναβληθείσες παραστάσεις.

Οι πολίτες και οι επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει να παρευρεθούν καλούνται να παρακολουθούν την Επίσημη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου Ηρακλείου για άμεση ενημέρωση σχετικά με τον επαναπρογραμματισμό των εκδηλώσεων.

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