Κραουνάκης για Μαζωνάκη: «Είχα μιλήσει μαζί του την προηγούμενη μέρα του θανάτου του»

Ο Σταμάτης Κραουνάκης βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4 και αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και την τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί του.

«ήταν πολύ μεγάλο λάθος του που δεν πήγε να λύσει το όποιο θέμα είχε σε κάποια καλή κλινική. Είχαμε μιλήσει την προηγουμένη μέρα για να πάω στη συναυλία του για τα 33 χρόνια», ανέφερε.

«Είμαι μουσικός, τα άλλα είναι παρελκόμενα. Βαρέθηκα να ανακυκλώνω τα χαρτιά και να παίζω πάλι σε μαγαζιά. Το κοινό στο Ηρώδειο μας συγκίνησε. Έχω παίξει με 10.000 θεατές στην Επίδαυρο και με χιόνι με 12 θεατές στην Αθήνα. Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία όταν κάτι πάει χάλια» ανέφερε χιουμοριστικά.

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