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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρό βρέφος λίγων ημερών – Διερευνώνται οι συνθήκες του θανάτου του

βρέφος
clock 10:27 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγωδία τα ξημερώματα του Σαββάτου (26/9) στην περιοχή των Σαγέικων, στην Αχαΐα, με νεκρό βρέφος λίγων ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το νεογέννητο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και οι οικείοι του ειδοποίησαν άμεσα ασθενοφόρο και την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ ενημερώθηκε και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος έχασε τη ζωή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

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