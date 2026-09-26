Κρήτη: Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα κάνναβης – Εκριζώθηκαν 770 δενδρύλλια στον Αποκόρωνα

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Σε ένα ακόμα καίριο πλήγμα κατά της εγχώριας καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, μετά τον εντοπισμό μιας μεγάλης και οργανωμένης φυτείας χασίς.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Τρίτης 24 Σεπτεμβρίου 2026, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Χανίων πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση εξερεύνησης σε δύσβατη περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. οργανώθηκε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση και ανάλυση συγκεκριμένων πληροφοριών που έφτασαν στα γραφεία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων.Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστάσε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου καλλιεργούνταν επιμελώς 770 δενδρύλλια κάνναβης.

Τα φυτά βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη, με το ύψος τους να φτάνει ακόμα και τα δύο μέτρα.

Όλα τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τις αρχές. Παράλληλα, στο σημείο της φυτείας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πλήθος πειστηρίων και καλλιεργητικών εργαλείων, τα οποία έχουν σταλεί στα εργαστήρια για εξειδικευμένη επιστημονική και εργαστηριακή εξέταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις, ωστόσο οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Εντοπίστηκαν δενδρύλλια κάνναβης, στα Χανιά



Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν -770- δενδρύλλια κάνναβης.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεών Χανίων, την 24.09.2026 απογευματινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη Αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Κατά την διάρκεια της εξερεύνησης εντοπίστηκαν συνολικά (770) δενδρύλλια κάνναβης τα οποία καλλιεργούνταν επιμελώς ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως δύο (2) μέτρα και αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν.

Επιπλέον κατασχέθηκαν πλήθος πειστηρίων για εργαστηριακή εξέταση.



Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.



Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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