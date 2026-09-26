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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: "Λουκέτο" σήμερα στο Φαράγγι της Σαμαριάς λόγω καιρού

φαραγγι σαμαριας
clock 09:40 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κλειστό θα παραμείνει σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, το Φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους του, μετά από σχετική απόφαση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Η απόφαση ελήφθη με βάση τις πρωινές ενδείξεις της εφαρμογής μετεωρολογικής πρόγνωσης (nowcasting) και το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, για σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και πιθανότητα εκδήλωσης όμβρων ή καταιγίδων.

Συγκεκριμένα, το ύψος της βροχής αναμένεται να φτάσει:

Έως τα 8 mm στην περιοχή του Ξυλοσκάλου (βόρεια είσοδος)

Έως τα 6 mm στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης (νότια έξοδος)

Οι τιμές αυτές ξεπερνούν τα θεσμοθετημένα όρια ασφαλείας που έχουν εγκριθεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων για την ομαλή λειτουργία του εθνικού δρυμού.

Για τον λόγο αυτό, και με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας των επισκεπτών και των εργαζομένων, κρίθηκε αναγκαία η απαγόρευση της διέλευσης για το σύνολο της ημέρας.

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