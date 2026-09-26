Αλβανοί διαδηλωτές πέταξαν αυγά στον Εντι Ράμα έξω από τον ΟΗΕ (βίντεο)

Aντιμέτωπος με ομάδα Αλβανών διαδηλωτών, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν έντονα και πέταξαν αυγά προς το μέρος του, βρέθηκε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα κατά την είσοδο του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά του Ράμα και τον αποκαλούσαν, μεταξύ άλλων, «μαφία» και «εγκληματία». Σύμφωνα με το βίντεο, ακούγεται το σύνθημα: «Έντι Ράμα, εγκληματία, όλη η Αλβανία σε μισεί».

Η απάντηση του Αλβανού πρωθυπουργού ήρθε λίγο αργότερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», χαρακτήρισε το συγκεντρωμένο πλήθος «υστερικές κότες», γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σε όσους είναι τυλιγμένοι με την εθνική σημαία και κακαρίζουν στους δρόμους σαν υστερικές κότες, λέω μόνο αυτό: αυτή τη σημαία την ύψωσα ψηλότερα από ποτέ στα μάτια του κόσμου».

🚨 Breaking - PM Edi Rama confronted by Albanian protesters in NYC while attending the UN General Assembly! One of the protesters threw eggs at him, while others shouted "Mafioso, thief, and criminal!" Albanians seem determined to see him gone. 🇦🇱🦩 https://t.co/ROe1fP9QiT — Tirana Report (@Tirana_Report) September 25, 2026

Η διαμαρτυρία συνοδεύτηκε από συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του Αλβανού πρωθυπουργού. Νωρίτερα, Αλβανοί ακτιβιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απευθύνει κάλεσμα για διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια της παραμονής του Ράμα στη Νέα Υόρκη.

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