Ηράκλειο: Φωτιά σε επιχείρηση στη ΒΙΠΕ κινητοποίησε την Πυροσβεστική

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Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής (25/9) στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, για φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση καθαρισμού ξενοδοχειακών μονάδων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κλωβούς με πετσέτες και πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση με μεγάλη δύναμη επί του πεδίου, 25 πυροσβέστες και 8 υδροφόρες της υπηρεσίας, και υδροφόρες της Περιφέρειας.

Λίγο μετά τη 1 μετά τα μεσάνυχτα οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ τα αίτια πρόκλησής της ερευνά το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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