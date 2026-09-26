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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Φωτιά σε επιχείρηση στη ΒΙΠΕ κινητοποίησε την Πυροσβεστική

πυροσβεστικη
clock 07:26 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής (25/9) στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, για φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση καθαρισμού ξενοδοχειακών μονάδων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κλωβούς με πετσέτες και πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση με μεγάλη δύναμη επί του πεδίου, 25 πυροσβέστες και 8 υδροφόρες της υπηρεσίας, και υδροφόρες της Περιφέρειας. 

Λίγο μετά τη 1 μετά τα μεσάνυχτα οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ τα αίτια πρόκλησής της ερευνά το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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